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"Зможемо це робити на далекій відстані": Подоляк розповів, чому ЗСУ так потрібні далекобійні ракети

8 лютого 2023, 19:36
Подоляк підкреслив, що далекобійні ракети допоможуть ліквідувати склади з російським озброєнням в окупованому Криму.
'Зможемо це робити на далекій відстані': Подоляк розповів, чому ЗСУ так потрібні далекобійні ракети
Подоляк розповів, чому ЗСУ так потрібні далекобійні ракети / Офіс президента, Вікіпедія

Російські окупаційні війська відсунули свої склади зі снарядами вглиб лінії фронту, а це значно ускладнило їх знищення Збройними силами України. Саме тому українським захисникам наразі вкрай необхідні далекобійні ракети. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Як зазначив Подоляк, далекобійні ракети також допоможуть ліквідувати склади з російським озброєнням в окупованому Криму.

"Є стратегічні склади в Криму, які забезпечують усе угрупування по всій лінії фронту. Для того, щоб знищити ці склади й зменшити інтенсивність артилерійського вогню, нам потрібні саме ракети підвищеної дальності", - сказав він.

Радник керівника ОП підкреслив, що знищення складів допоможе у майбутньому уникнути боїв, які відбуваються на Бахмутському напрямку та у Донецькій області в цілому.

"І в тому числі зменшити кількість мобілізованих, я прямо скажу, нам потрібні ракети превентивної дії, щоб на далекій відстані це можна було робити", - підкреслив він.

'Зможемо це робити на далекій відстані': Подоляк розповів, чому ЗСУ так потрібні далекобійні ракети
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Військова допомога Україні

Представник Пентагону Патрік Райдер 3 лютого оголосив про надання США Україні нового пакету військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів. Києву поставлять протитанкові ракети Javelin, боєприпаси для артилерії, а також далекобійні ракети GLSDB, дальність яких становить 150 кілометрів.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес раніше зазначив, що ракети GLSDB - одна з важливих складових, здатних забезпечити ЗСУ перевагу у війні з агресором Росією. Крилата ракета з бойовим радіусом дії допоможе вражати ворожі цілі на великій відстані.

Як заначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, Росії, ймовірно, доведеться відводити війська на більш віддалену відстань після отримання Україною далекобійних ракет GLSDB. За словами Грабського, Україна також має право самостійно виробляти зброю і вирішувати, де і як її застосувати під час військових дій.

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