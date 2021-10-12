Поляков не був випадковим пасажиром: в МВС розкрили деталі розслідування смерті нардепа

Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі, в якому помер / Фото t.me/pavlovskynews

Народний депутат Антон Поляков не був випадковим пасажиром таксі, в якому згодом і помер. Як розповів представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, таксист змінив свідчення.

Спочатку водій таксі сказав, що він випадково підібрав пасажира.

"Насправді він не випадково підібрав, він деякий час слідував за автомобілем, в якому був потерпілий разом зі свідком, а потім потерпілий пересів в автомобіль (таксі, - ред.)... Поляков не був випадковим пасажиром", - сказав Шевченко в ефірі Україна 24.

Представник МВС додав, що зараз встановлені всі особи, з якими Поляков в ту ніч контактував.

Читайте такжеСмертельний "коктейль": Комаровський пояснив, навіщо Полякову підсипали метадонЩо стосується причин смерті, то експерти ще не дали остаточної відповіді щодо впливу метадону на сам факт смерті, але найімовірніше до смерті призвело певне поєднання хімічних речовин.

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Смерть нардепа Полякова

У ніч на п'ятницю, 8 жовтня, помер Антон Поляков - народний депутат України. Чоловік їхав в таксі, дорогою йому стало зле. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але врятувати народного обранця їм не вдалося.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".

В організмі померлого нардепа Антона Полякова дійсно знайшли залишки наркотичного препарату метадон, сказав представник МВС Артем Шевченко.

Співголова депутатської групи За майбутнє (в якій перебував покійний Антон Поляков) Тарас Батенко заявив, що сумнівається в природних причинах смерті нардепа. Крім того, за його словами, жодних наркотичних речовин Антон Поляков не вживав.