Жертв могло бути більше: що врятувало людей під час удару РФ по Охматдиту - ДСНС

В разі оголошення повітряної тривоги варто завжди йти в укриття, каже голова ДСНС.

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Що врятувало людей під час удару РФ по Охматдиту / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, ДСНС

Атака на Охматдит, яку країна-агресорка Росія здійснила 8 липня, могла б забрати життя більшої кількості людей, якби не злагоджені дії персоналу лікарні. Про це голова ДСНС Андрій Даник сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що співробітники Охматдиту "чітко відпрацювали за алгоритмом, сховали всіх в укриття".

"Тому кількість загиблих незначна. Якби вони не виконали всі алгоритми, ніяке диво не допомогло б", - наголосив Даник. відео дня

За його словами, в разі оголошення повітряної тривоги варто завжди йти в укриття.

"Наслідки надзвичайних ситуацій мінімізуються саме профілактичними заходами й діями персоналу. Якщо все це є – трагічних наслідків у великому обсязі не буде", – підкреслив голова ДСНС.

При цьому він визнав, що є фактори, які не залежать від людини.

"Тоді вже стається так, як стається", - резюмував Даник.

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Удар РФ по Охматдиту - що відомо

Нагадаємо, 8 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. Аналітики видання Defense Express відзначають, що судячи з опублікованих кадрів чітко видно, що ракета, яка вразила "Охматдит" не була пошкодженою або підбитою.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кожен росіянин, який причетний до обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня буде відповідати за свій злочин.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готовий надати допомогу в лікуванні дітей з Охматдиту.

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