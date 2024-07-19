Жертв могло бути більше: що врятувало людей під час удару РФ по Охматдиту - ДСНС

Атака на Охматдит, яку країна-агресорка Росія здійснила 8 липня, могла б забрати життя більшої кількості людей, якби не злагоджені дії персоналу лікарні. Про це голова ДСНС Андрій Даник сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що співробітники Охматдиту "чітко відпрацювали за алгоритмом, сховали всіх в укриття".
"Тому кількість загиблих незначна. Якби вони не виконали всі алгоритми, ніяке диво не допомогло б", - наголосив Даник.відео дня
За його словами, в разі оголошення повітряної тривоги варто завжди йти в укриття.
"Наслідки надзвичайних ситуацій мінімізуються саме профілактичними заходами й діями персоналу. Якщо все це є – трагічних наслідків у великому обсязі не буде", – підкреслив голова ДСНС.
При цьому він визнав, що є фактори, які не залежать від людини.
"Тоді вже стається так, як стається", - резюмував Даник.
Що таке Охматдит
Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.
У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.
Удар РФ по Охматдиту - що відомо
Нагадаємо, 8 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. Аналітики видання Defense Express відзначають, що судячи з опублікованих кадрів чітко видно, що ракета, яка вразила "Охматдит" не була пошкодженою або підбитою.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кожен росіянин, який причетний до обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня буде відповідати за свій злочин.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готовий надати допомогу в лікуванні дітей з Охматдиту.
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