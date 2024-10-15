Ситуація погіршилась: скільки РФ вдалося окупувати українських територій

У серпні та вересні 2024 року армія країни-агресора Росії захопила у 5,5 разів більше територій, ніж у 2023 році. Про це повідомляє UA War Infographics у Telegram.
За даними каналу, у період з січня по липень 2024 року РФ вдавалося захоплювати максимум по 200 квадратних кілометрів щомісяця, а вже в серпні це число зросло до 351, у вересні - до 468 квадратних кілометрів.
Аналітики стверджують, що у вересні кількість бойових зіткнень, порівняно з серпнем також зросла, на 17,6%.
"Головні причини - дефіцит зброї (західні партнери не встигають за потребами України і своїми обіцянками) та зміна в російській тактиці", - йдеться у повідомленні.
Що таке UA War Infographics?
UA War Infographics - український Telegram-канал, за яким стежать понад 24 тисячі користувачів. Публікує інфографіки про війну в Україні, в яких автори боряться з пропагандою.
Просування армії РФ на фронті в Україні
Нещодавно російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. За даними аналітиків ISW, 12 і 13 жовтня російські загарбники наступали під Торецьком та в районі Щербинівки.
Нагадаємо, на початку жовтня окупанти здійснили прорив, захопивши селище Острівське та вийшовши до берегів Курахівського водосховища. Тепер окупанти знаходяться лише за 2 км від міста та продовжують наступати, попри великі втрати.
Російські окупанти проснулися біля декількох населених пунктів на Донеччині, зокрема біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледара, Ольгівки та в Цукуриному і Золотій Ниві.
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