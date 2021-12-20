Оселедець замість сардини: українців попередили про обман з консервами

Українців обманюють з рибними консервами / УНІАН

В Україні на прилавках магазинів продаються латвійський рибні консерви, на етикетці яких написано назву цінної риби "Сардина", проте насправді виробник кладе туди зовсім іншу рибу.

На етикетці також дрібним шрифтом написано "clupea harengus", яка з мертвої латині перекладається як банальний оселедець, йдеться в матеріалі ТСН.

Відзначається, що" clupea harengus", або ж звичайна оселедець належить до сімейства оселедця. У неї ж входять більше 50 пологів риб. І один з них – це сардини, які бувають 3 видів – сардина, сардинела, сардинопс.

Саме ці слова повинні вказуватися в складі виробників. Це вимога ДСТУ і європейського стандарту, тому що оселедець з сардиною, хоч і далекі родичі і схожі зовні, але все-таки різні рибини.

"Оселедець і сардина – це абсолютно різні риби. Сардина - більш елітна риба, вона частіше використовується в консервах. Оселедець - менше йде", - зазначає директор Інституту рибного господарства НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Ігор Грициняк.

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Виробник з Латвії підтвердив те ж, але уточнює, що вони використовують "Балтійську сардину".

"Це різні види риби. Ми використовуємо Балтійську сардину. Вона невеликого розміру, але вона дуже смачна, тому що свіжого вилову", - говорить власник латвійської компанії з виробництва консервованої риби Інгус Вацкаганц.

У матеріалі наголошується, що сардина – це риба з теплих вод Атлантики, яка плаває уздовж узбережжя Африки, Мексики, Венесуели і Середземномор'я. Одна з версій: її назва походить від італійського острова Сардинія.

А оселедець - це житель північних вод Атлантичного океану - від Норвегії до Гренландії. Та й ще водиться він в Північному і Балтійському морях.

"У баночках, де написано "сардини в маслі" і "Сардина в маслі" - знаходиться оселедець",-зазначила завідуюча відділом молекулярно-генетичних досліджень Інституту рибного господарства, кандидат сільськогосподарських наук Алла Маріуца.

У свою чергу латвійські виробники кажуть, що "Балтійська сардина" – це власна назва, а сардинелла – це сорт риби. При цьому на банках просто пишуть"Балтійська сардина".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що левова частка масла на українських прилавках - фальсифікат. Воно розбавлене рослинними жирами та іншими небезпечними компонентами.

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