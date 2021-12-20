Зеленський заявив про захист Європи від агресивної політики Кремля

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимира Зеленський за підсумками засідання Люблінського трикутника за участю лідерів Польщі та Литви заявив, що на сьогодні Україна, Польща та Литва перебувають в авангарді стримування Російської Федерації.

За його словами, мова йде про захист Європи від агресивної політики Кремля.

"Сьогодні ми скоординували кроки з підтримки нашої європейської та євроатлантичної інтеграції на 2022 рік. Наше спільне завдання - стримати загрозу, загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща і Литва знаходяться в авангарді цього стримування. Як ніхто інший ми розуміємо, наскільки гостра потреба консолідувати зусилля", - зазначив Зеленський на брифінгу.

Саміт Люблінського трикутника

У понеділок, 20 грудня, пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського, лідера Литви Гітанаса Науседи та їхнього польського колеги Анджея Дуди, яка має неформальну назву "Люблінського трикутника".

Зустріч проходила в держрезиденції Синьогора на Прикарпатті.

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Дуда і Науседа прибули в Синьогору, де їх зустрів глава української держави.

Три лідери Люблінського трикутника обговорювали найважливіші питання безпеки і способів протистояння Росії.

Після закінчення зустрічі буде підписано спільну заяву президентів України, Польщі та Литви.

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Війська Росії біля кордонів України

Про концентрацію військових підрозділів РФ біля рубежів України наприкінці жовтня повідомили американські видання The Washington Post і Politico. Вони продемонстрували супутникові знімки передислокації російських військ.

Зустріч Байдена і Путіна по відеозв'язку відбулася 7 грудня. За підсумками переговорів у Білому домі повідомили, що Байден підтримав Україну, засудив дії РФ щодо військ біля українських кордонів і не надав Москві гарантій про нерозширення НАТО на схід і відмови Києва на курс до Північноатлантичного альянсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не відмовиться від планів щодо вступу в НАТО натомість на гарантії Москви, оскільки українська держава не вірить обіцянкам РФ.

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