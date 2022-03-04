Пентагон: ЗСУ бореться хоробро і винахідливо - російські війська спантеличені і розчаровані

Пентагон дав свій прогноз атаки російської колони на Київ / УНИАН

У четвер розвідка США припустила, що російські війська застрягли на деякій відстані від Києва, підтверджуючи заяви як українського уряду, так і Міністерства оборони Великобританії. Про це розповідає CNN.

"Ми як і раніше вважаємо, що бойова колона, на якій все зосередилося, застопорилася. У нас немає причин сумніватися в заявах українців про те, що вони сприяли її зупинці", — заявив журналістам представник Пентагону Джон Кірбі.

"Вони хоробро борються на вулицях і за межами своїх міст, і роблять це дуже винахідливо. ...Росіяни були спантеличені, вони були розчаровані, вони були відкинуті назад, вони були уповільнені жорстким і рішучим українським опором", - підкреслив Кірбі.

Раніше в той же день Міністерство оборони Великобританії заявило, посилаючись на розвіддані, що колона, мабуть, застрягла приблизно в 30 кілометрах від Києва і за останні три дні домоглася "не дуже помітного прогресу".

"Основні сили великої російської колони, що наступає на Київ, залишаються більш ніж в 30 км від центру міста; їх затримує завзятий український опір, механічні поломки і пр. За три дні колона практично не просунулася", - йдеться в заяві Великобританії.

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Високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив журналістам, що колона зазнає нестачі палива та продовольства: "У них закінчується паливо, у них закінчується продовольство для деяких солдатів. Вони були здивовані тим, як і з якою ефективністю українці захищають свої міста та своїх людей".

Застопорене просування колони може створити безліч стратегічних проблем для Росії. По-перше, оскільки це ключова російська лінія для великого штурму Києва, вони являють собою відмінну мішень для українських сил, що відбивають вторгнення.

По-друге, сидіння днями в 40-кілометровій пробці може позначитися на моральному дусі і дисципліні російських солдатів перед великою військовою операцією.

Мартті Карі, який раніше працював помічником начальника військової розвідки Фінляндії, сказав CNN, що таке скрутне становище погано відбивається на моральному дусі з двох причин: "По-перше, в українців є безпілотники і літаки, які можуть атакувати колону. По-друге, коли ти сидиш на одному місці, ходять чутки, що впливають на твоє мислення. Так ти нервуєш і втомлюєшся, а це не дуже гарне поєднання".