"Лінію зіткнення утримати неможливо": РФ захопила ще одне село - DeepState

Аналітики стверджують, шо російські окупанти захопили село Бердичі в Донецькій області.

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Росіяни захопили Бердичі на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Російські окупанти змогли просунутися вперед і захопили село Бердичі в Донецькій області. Про це заявили аналітики DeepState.

Ворог вирішив вивісити російський прапор на західних околицях населеного пункту. Аналітики акцентують на необхідності зберегти особовий склад української армії. На цьому напрямку тривають важкі бої.

"Бої на захід від Бердичева тривають. Сили оборони ведуть ар'єргардні бої. Утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо, тому відхід із північних околиць села є вимушеним заходом", - йдеться в повідомленні. відео дня

Варто зазначити, що військове командування поки що не підтвердило цю інформацію.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися у двох областях. На Донеччині бої точилися в трьох населених пунктах - Очеретине, Бердичі та Красногорівка.

Нагадаємо, раніше аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися в Очеретине Донецької області. Тривали бої в Бердичах, Красногорівці та на південь від Урожайного.

Як повідомлялося раніше, 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часова Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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