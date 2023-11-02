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Окупанти всю ніч гатили по Станіславу під Херсоном: 40 прильотів, є загибла

Альона Вороніна
2 листопада 2023, 09:42
Голова Херсонської ОВА сказав, що у населеному пункті була пекельна ніч. Під час атаки були пошкоджені будівлі ліцею і місцевої амбулаторії та приватні будинки.
Атака оккупантов Станислав Херсонской области
Окупанти всю ніч гатили по Станіславу під Херсоном/ колаж: Главред, фото: Telegram Голова Херсонської ОВА

Російські окупанти всю ніч на четвер, 2 листопада, атакували село Станіслав під Херсоном. Внаслідок атак ворога загинула літня жінка.

Упродовж ночі у селі було понад 40 прильотів. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Пекельна ніч у Станіславі. У селі було більше 40 прильотів. Через ворожий вогонь загинула літня жінка. Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки. Наслідки удару – на фото. Проте руйнування ще фіксуються. Щирі співчуття родині загиблої", – написав Прокудін.

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Голова МВС Ігор Клименко також повідомив у Telegram, що минулої ночі у селі Молодіжне Херсонського району внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

"Ворог продовжує люто обстрілювати Херсонщину. Цієї ночі одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Херсонська область: упродовж ночі ворог з артилерії обстріляв Первомайське, Станіслав, Широку Балку та Берислав. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі. У селі Молодіжне Херсонського району внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Під час удару по селу Станіслав одна людина загинула", – розповів Клименко.

  • Атака окупантів на Станіслав Херсонської області
    Атака окупантів на Станіслав Херсонської області Telegram Голова Херсонської ОВА
  • Атака окупантів на Станіслав Херсонської області
    Атака окупантів на Станіслав Херсонської області Telegram Голова Херсонської ОВА
  • Атака окупантів на Станіслав Херсонської області
    Атака окупантів на Станіслав Херсонської області Telegram Голова Херсонської ОВА

Атаки РФ по Україні

У ніч на 30 жовтня РФ атакувала Одесу балістикою. Ціллю ворога став судноремонтний завод. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

У ніч на 1 листопада РФ масовано била дронами по Україні. Армія країни-агресора випустила по Україні кілька хвиль ударних дронів. Пріоритетом для окупантів була Полтавська область. Збільшилася кількість засобів, які окупанти направили для повітряного удару.

У ЗСУ повідомили, що РФ готується до масованого обстрілу України. РФ зменшила кількість ракетних атак по Україні. Російські окупанти намагаються економити ракети "Калібр" і Х-101. Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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