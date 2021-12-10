Росія відкинула три варіанти обміну полоненими: Арестович назвав причину

У Кремлі хочуть, щоб Україна віддала РФ затриманих злочинців без засудження українським судом, а це заборонено українським законодавством.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Кремль в черговий раз відкинув різні формати обміну утримуваними особами, і розповів, які вимоги озвучує Росія в рамках Мінських переговорів.
"Ми запропонували в черговий раз обміняти взаємно утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб.Три варіанти ми запропонували: 13, 24 і майже 60 осіб. Також все відкинуто. Головний аргумент російської сторони полягає в тому, що вони вимагають від нас процесуального очищення. Це не юридичний термін", - сказав Арестович в ефірі ток-шоу Право на владу на 1+1.
Радник глави ОП пояснив, чому РФ блокує обмін полоненими. Зокрема, Москва хоче, щоби президент помилував осіб, яких Україна повинна віддати РФ, без засудження нашим судом. А це заборонено українським законодавством.
"Процедура виглядає так: спочатку вони взаємодіють з українськими судами, наприклад, як колишні бійці Беркуту. Після того, як вони отримують вирок суду, їх може помилувати президент. До цього ми не можемо зробити — і ми постійно пояснюємо це російській стороні", — зазначив Арестович.
Як повідомляв Главред, раніше Олексій Арестович заявляв, що російська сторона в Тристоронній контактній групі подає фейкових осіб до списку на обмін полоненими. З 90 осіб, які були в списку, лише 16 осіб змогла встановити Служба безпеки України. Арестович додав, що Росія відмовилася віддавати Україні чотирьох тяжкохворих полонених.
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