Росіяни застосували хімічний боєприпас для ЗСУ, однак вітер був у бік окупантів

Окупанти скинули на позиції ЗСУ заборонений хімічний боєприпас аерозольно-задушливої дії.

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Окупанти застосували хімічну зброю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, armyinform

За минулу добу на Таврійському напрямку характер бойових дій не змінився. В обороні ЗСУ тримає позиції та проводять заходи із поліпшення тактичного положення.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що окупанти скинули на одну з позицій Збройних сил хімічний боєприпас, але вітер був у бік росіян.

"Ворог здійснив понад 440 обстрілів наших позицій. Зафіксовано факт скидання на нашу позицію забороненого хімічного боєприпасу аерозольно-задушливої дії. На Авдіївському напрямку завдано авіаційних ударів у районах Авдіївки та Сєверного", - повідомив Шершень.

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Він також додав, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1090 вогневих завдань

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом. Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

На півдні наступають ЗСУ. Ганна Маляр наголосила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

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