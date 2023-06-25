УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росіяни застосували хімічний боєприпас для ЗСУ, однак вітер був у бік окупантів

Юлія Куришко
25 червня 2023, 17:50 оновлено 25 червня, 18:00
38
Окупанти скинули на позиції ЗСУ заборонений хімічний боєприпас аерозольно-задушливої дії.
Росіяни застосували хімічний боєприпас для ЗСУ, однак вітер був у бік окупантів
Окупанти застосували хімічну зброю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, armyinform

За минулу добу на Таврійському напрямку характер бойових дій не змінився. В обороні ЗСУ тримає позиції та проводять заходи із поліпшення тактичного положення.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що окупанти скинули на одну з позицій Збройних сил хімічний боєприпас, але вітер був у бік росіян.

"Ворог здійснив понад 440 обстрілів наших позицій. Зафіксовано факт скидання на нашу позицію забороненого хімічного боєприпасу аерозольно-задушливої дії. На Авдіївському напрямку завдано авіаційних ударів у районах Авдіївки та Сєверного", - повідомив Шершень.

відео дня

Він також додав, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1090 вогневих завдань

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом. Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

На півдні наступають ЗСУ. Ганна Маляр наголосила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

Більше цікавих новин:

війна в Україні хімічна зброя війна Росії та України
Реклама

Головне за день

П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць

П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць

16:16 Україна
"Ніж у спину" Путіну: Данілов натякнув на росіян-переговірників після бунту у РФ

"Ніж у спину" Путіну: Данілов натякнув на росіян-переговірників після бунту у РФ

14:50 Україна
Пригожин може готувати атаку на Київ з боку Білорусі - британський генерал

Пригожин може готувати атаку на Київ з боку Білорусі - британський генерал

14:24 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:13

"Ну хто тобі дав грошей, ну хто?": Лобода в Харкові потрапила в скандал

17:50

Росіяни застосували хімічний боєприпас для ЗСУ, однак вітер був у бік окупантів

17:21

На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим: подробиці гучного скандалу

17:09

Продюсер "Танців з зірками" розповів, хто замінить Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарів": Меладзе не впізнали росіяни

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:56

Як можна використовувати алое: 5 несподіваних способів застосування

16:47

"Вогонь буде припинено": названо дату та місяць закінчення масштабної бійні - прогноз для УкраїниВідео

16:16

П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць

16:06

Кохана Дмитра Кулеби показала ніжні фото з політиком з весілля

Реклама
16:02

Такої смакоти ви ще не куштували: що додати в омлет замість борошна – супер-фокуси

15:57

Пенсіонерів каратимуть: кому потрібно повернути 20% пенсії

15:56

Як позбутися від мурах: 4 простих, дешевих і дієвих способи

15:41

І хімчистка не потрібна: бабуся показала, як очистити подушки вдома

15:01

Навіщо 26 червня потрібно обов'язково варити особливу кашу: прикмети і що не можна робити

14:55

Коли Росія може підірвати ЗАЕС: експерт розповів, за яких умов Путін може піти на це

14:50

"Ніж у спину" Путіну: Данілов натякнув на росіян-переговірників після бунту у РФ

14:35

Гороскоп на завтра 26 червня 2023: Левам - великі гроші, Стрільцям - тривога

14:24

Пригожин може готувати атаку на Київ з боку Білорусі - британський генерал

14:17

"Найсексуальніша": Володимир Дантес розповів про симпатію до Маші Єфросиніної

13:42

РФ готує новий ракетно-дроновий удар: у ЗСУ назвали ймовірні терміни та цілі

Реклама
13:16

Путін загнаний у кут: у NYT оцінили наслідки заколоту Пригожина

13:14

Православний календар на липень 2023: які свята відзначатимемо

13:14

"Це все ппошник": Пригожин відповів за вбивство російських льотчиків

12:54

"Путін не прощає зрадників": Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі — CNN

12:14

Даніель Салем розлучається з дружиною через сильні ревнощі

12:14

Від головоломки закипить мозок: лише одиниці знайдуть число 8881 за 12 секунд

12:14

"Це не остання трагедія": астролог назвала міста України, які в "червоній зоні"

11:43

Кадиров "спалив" Пригожина і назвав причину збройного бунту ПВК Вагнер

11:38

"Просто не прокинеться вранці": Ейдман оцінив шанси на ліквідацію Путіна

11:37

Град завалить Україну, все буде плавати: в країну мчить потужне похолодання - синоптикВідео

11:07

Це рік водних катастроф, який принесе ще багато-багато бід - астролог ВакулінаЕксклюзив

11:03

Іменини в липні 2023: кого і коли вітати з Днем ангела

11:02

Близькі контакти нового ступеня: рецензія на фільм "Астероїд-Сіті"Відео

10:58

ЗСУ зупинили прорив РФ та йдуть у контрнаступ на півдні та сході — розвідка Британії

10:46

До бунту Пригожина може бути причетний кум Путіна Медведчук - Данілов

10:36

Рецепт, який ніколи не підведе: дуже хрусткі малосольні огірки з секретним смакомВідео

10:13

Потрібна банка і серветки з мікрофібра: дівчина показала хитрий прийом для прибирання

10:07

"Або в могилі, або у в'язниці": у Мережі дізналися, яку долю Патрушев підготував Пригожину

09:50

Батальйон окупантів знищили вщент: ЗСУ зачистили плацдарм під Бахмутом

09:20

Його останніми словами були "Слава Україні": окупанти вбили в Бердянську 16-річного підліткаВідео

Реклама
09:13

Гороскоп на липень 2023: що чекає на кожного знака зодіаку

08:44

"Пригожин принизив Путіна": в ОП натякнули на швидку ліквідацію ватажка ПВК Вагнер

08:35

США відклали запровадження санкцій проти ПВК "Вагнер": у WSJ назвали причину

08:20

Чим пояснюється багаторічна популярність Путіна в РосіїПогляд

07:46

Чому Пригожин згорнув заколот в РФ: в ISW назвали причини і оцінили наслідки

07:00

День Пам'яті Майкла Джексона: 9 божевільних фактів про Короля поп-музикиВідео

06:19

Не сумуйте за димком Москви - його розпалимо миПогляд

06:08

ЗСУ битимуть ракетами по армії РФ у Криму, доки вона не вийде - Піонтковський

05:49

Гороскоп на липень 2023 для Овнів: чим здивує другий місяць літаВідео

04:00

Яке сьогодні свято 25 червня: кого потрібно привітати в цей день

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти