"Росія стане сильнішою": у НАТО зробили несподівану заяву

Офіційно Альянс заперечував підготовку до майбутньої ескалації з Росії.

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Війна з НАТО - американський генерал зробив несподівану заяву / колаж: Главред, фото: flickr, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Командувач силами НАТО у Європі генерал Крістофер Каволі вважає, що Росія стане сильнішою незалежно від результатів війни з Україною — навіть якщо зазнає великих втрат. Таке твердження він заявив в інтервʼю Der Spiegel, цитує Європейська правда.

Він пояснив, що Альянс не повинен мати ілюзій щодо військової сили Росії.

"Наприкінці війни в Україні, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні. Російські збройні сили вчаться, вони вдосконалюються, вони застосовують досвід війни", — сказав він.

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Каволі переконаний, що Росія буде супротивником НАТО з, за його словами, "чіткими намірами" і серйозним військовим потенціалом.

НАТО має бути "швидшим за росіян", додав генерал.

Війна з НАТО - останні новини

Росія може підготуватися до збройної агресії проти країн НАТО до 2030 року, переконаний керівник Центру з протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. На зараз факторами, що стримують плани країни-окупанта РФ щодо перебудови економіки "під війну", залишаються санкції Заходу, великі втрати і відсутність великої військової допомоги з боку Китаю, Ірану та КНДР.

ЗМІ неодноразово описували різні сценарії зіткнення країн НАТО з Росією, та й сама Москва повсякчас підживлює страхи Європи перед "третьою світовою", натякаючи, що у разі переходу "червоних ліній" застосує ядерну зброю.

Втім, офіційно керівництво НАТО підготовку до майбутньої ескалації заперечує. 10 липня у Вашингтоні тодішній генсек Альянсу Єнс Столтенберг стверджував, що розвідка "не володіє інформацією" про таку підготовку з боку Росії.

Тим часом командувач збройних сил Британії генерал сер Ролі Вокер заявляв, що Велика Британія має підготуватися до війни з "віссю зла" протягом трьох років. Вокер уточнив, що його країна наразі "не перебуває на неминучому шляху до війни".

Протистояння НАТО і "вісі зла" / Інфографіка: Главред

Що відомо про Der Spiegel? Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

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