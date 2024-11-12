РФ випустила понад 100 ударних БпЛА за ніч: скільки було збито — деталі від ПС

Вибухи лунали у різних регіонах України.

https://glavred.net/ukraine/rf-vypustila-bolee-100-udarnyh-bpla-za-noch-skolko-bylo-sbito-detali-ot-vs-10613534.html Посилання скопійоване

Україна вночі потерпала від атаки дронів / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 12 листопада 2024 року Сили ППО збили 46 зі 110 російських ударних дронів типу Shahed. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Ворожі безпілотники збивали у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Як відомо, ще 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

відео дня

Крім того, у ніч на 12 листопада противник завдав удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300, атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Чернігівщині. Сумщина була під ударом керованих авіабомб.

Атака дронів / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що лише за попередній тиждень країна-агресор застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів і близько 20 ракет різних типів проти України.

Нещодавно Главред з посиланням на BILD писав, що тактика російських атак протягом останніх місяців була спрямована на пошкодження та знищення об'єктів енергетичної інфраструктури України, однак тепер вона зазнала змін. Кореспондент BILD Бйорн Штріцель, який відвідав Харків повідомив, що саме в цьому українському місті-мільйоннику ворог тепер прагне атакувати цивільне населення у супермаркетах.

Ігор Романенко розповідав, що РФ накопичила величезну кількість ракет, якої вистачить не на одну масовану атаку. Також країна-агресор значно наростила виробництво ударних безпілотників. За словами експерта, Росія не завдає масованого ракетного удару, бо Путін обмірковує, який крок буде для нього найбільш ефективним зараз.

Читайте також:

Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред