"РФ намагається реалізувати проєкт "Друга Україна"": в окупантів проблеми з великим наступом – Данілов

Окупанти вже пішли в очікуваний великий наступ, проте все йде не так, як вони розраховували, каже секретар РНБО.

Окупанти вже почали свій великий наступ, але у них з ним проблеми, каже Данілов/ УНІАН, Міноборони РФ

Російські загарбники уже почали прогнозований великий наступ в Україні, просто країна-агресорка офіційно цього не афішує. Проте в окупантів великі проблеми з цим наступом – у них не виходить добитися того, на що вони розраховували.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Він зазначає, що українські військові дають окупантам потужну відсіч на їхні атаки.

"З великим наступом у них великі проблеми. Вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, вже поступово йде. Але не той наступ, на який вони розраховували", – зазначає Данілов.

Також секретар РНБО прокоментував заяву заступника голови МЗС Росії Сергія Вершиніна щодо того, що РФ нібито готова вести переговори з Україною, але тільки "без попередніх умов" і "з урахуванням нинішньої реальності".

Данілов зазначає, що країна-агресорка РФ намагається реалізувати проєкт "Друга Україна".

"Що стосується пропозиції цього хлопа з Москви, то у них зараз іде проєкт під назвою "Друга Україна", вони реанімують політтехнологів, які працювали за часів Януковича, очолювали інститути деякі, вони сьогодні вже починають свою брудну роботу на території нашої країни, щоб нас примусити до ситуації, умовно, двох Корей", – каже секретар РНБО.

Він наголосив, що не буде ніякої "другої України", а "буде єдина велика країна".

Новий масштабний наступ РФ

Ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів зазначає, що російські загарбники уже почали новий наступ в Україні, він триває більше тижня. Попри очікування наступу великих масштабів, країна-агресорка спромоглася лише посилити атаки у кількох місцях на Донбасі.

Нагадаємо, морські піхотинці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів Росії зазнали розгрому від сил оборони України під Вугледаром Донецької області через неефективну тактику і наявність в підрозділі великої кількості мобілізованих.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що Росія не почала одномоментний масштабний наступ, але зараз наступ йде на п'яти напрямках українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку. За його словами, це – лише перший етап масштабного наступу РФ, розвідка боєм.

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