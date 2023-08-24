РФ змінює війська на одному з напрямків, але втрачає солдатів сотнями

Росіяни за усяку ціну намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ під Бахмутом - залучають бронетехніку та авіацію.

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ЗСУ рухаються попри спротив противника / Колаж Главреда. Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Росія планує перегрупувати і замінити війська на Лиманському напрямку. Загалом, ситуація на сході залишається складною. Також ворог 18 разів атакував позиції ЗСУ на Таврійському напрямку, але зазнав величезних втрат у живій силі й засобах.

Як повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр, бої на Донбасі тривають на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Утім, усі спроби наступу ворога розбиваються об оборону українських сил.

Зокрема, на Куп'янському напрямку росіяни здійснювали численні обстріли, намагаючись уразити інфраструктуру, тривають бої.

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А ось на Лиманському напрямку Міноборони фіксує наміри окупантів перегрупуватися й змінити війська. Зазначається, що штурми РФ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області є безуспішними.

На Бахмутському - РФ постійно атакує, використовуючи бронетехніку та авіацію у спробі будь-якою ціною зупинити наступ ЗСУ. Однак воїни просуваються навіть в умовах відчайдушного спротиву противника.

"Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко. Тож наші командири безпосередньо на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій та оперативно планують подальші кроки", - підкреслила Маляр.

Водночас на Таврійському напрямку ворог 18 разів атакував позиції ЗСУ і здійснив 639 обстрілів, завдавши при цьому 6 ракетних і 12 авіаударів, уточнив командувач військами "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Артилерійські підрозділи ЗСУ Таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань. За останню добу втрати РФ склали 234 особи: безповоротні - 62, поранені - 171. Знищено:

24 одиниці військової техніки противника;

9 ББМ;

4 артилерійські системи та міномети;

11 одиниць автомобільної техніки;

три склади боєприпасів та один пункт управління ворога.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Контрнаступ ЗСУ триває вже третій місяць, проте західних аналітиків і окремих політиків хвилює відсутність очікуваних ними "успіхів" з боку ЗСУ. Зокрема, Захід би бажав блискавичного прориву ліній оборони росіян і виходу ЗСУ до Азовського моря.

Наприклад, про такі очікування Вашингтону писала The Financial Times. Стверджувалося, що американці наполегливо рекомендували Україні покинути Бахмут і зосередитися на боях за південь, натомість Київ зробив по-своєму.

На це зауваження звернув увагу й Зеленський. Під час прес-конференції 23 серпня президент підкреслив, що, розпорошивши сили захисників, Україна ризикувала би втратити Харків чи Дніпро.

"Щодо розтягування сил. У нас є Схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? 200 тисяч. Давайте візьмемо звідти наші сили і кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам потрібно", - зазначив він.

Крім того, глава держави ще раз нагадав Заходу, що у ЗСУ все ще обмаль зброї. Подекуди захисники вимушені рухатися пішки, пояснив Зеленський проблему з дефіцитом бронетехніки.

Водночас 23 серпня ЗСУ підняли прапор над черговим звільненим населеним пунктом у Запорізькій області - селом Роботине.

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