Вирішальний момент для 2024-2025 років: як Україна може зламати плани РФ

Росія налагодила співпрацю з країнами БРІКС, Іраном, Північною Кореєю, Китаєм, частково з Туреччиною та активізувала свій ВПК, каже експерт.

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Росія зробила ставку на затяжну війну / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Країна-агресорка Росія прагне затяжної війни, щоб виснажити ресурси України та Заходу, роблячи ставку на втому європейських країн і ймовірну зміну президента США, який може припинити підтримку війни. У Росії вважають, що в такій ситуації Україна погодиться на всі їхні умови, а російська армія зможе проводити наступальні операції в інших регіонах. Про це розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж, передає OBOZ.UA.

За його словами, Україна здатна протидіяти цим намірам ворога через проведення альтернативних операцій, таких як на Курщині. Такі дії дезорієнтують ворога, порушують його оборону та змушують маневрувати в умовах нестачі ресурсів.

Він підкреслює, що Росія втратить перспективу як у військовому, так і в економічному плані, але не настільки, щоб повністю втратити здатність протистояти. На початку війни звучали прогнози, що санкції Заходу "поставлять Росію на коліна" і вона не зможе тривало воювати. Однак виявилося, що вона має достатні ресурси і підтримку від третіх країн. Росія налагодила співпрацю з країнами БРІКС, Іраном, Північною Кореєю, Китаєм, частково з Туреччиною та активізувала свій ВПК. Путін розраховує на затяжну війну, і щоб протидіяти цьому, потрібна ефективна стратегія.

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"І ми починаємо ламати цю стратегію. Ми маємо відмовитися від стереотипу затяжної війни на довгі роки. Ми бачимо, що українським Генштабом готуються альтернативні операції на кшталт Курської. Мають бути ще. А якщо Брянськ? А якщо Бєлгород? А підготувати стратегічну операцію на окупованих територіях, де ворог не очікує, де він не має укріпрайонів? Це стратегічні підходи, які дезорієнтують противника, розбалансовують його війська та оборону, він губиться, він не може маневрувати, у нього недостатньо ресурсів… Ось тут уже і перспектива краху Росії у 2024-2025 роках стає реальною", – зазначив експерт.

Маломуж також наголосив, що Росія сама по собі не розпадеться. Завдяки своїм ресурсам вона здатна продовжувати затяжну війну. Населення буде жити в бідності, ще більше затягуватиме паски, але війна триватиме. Навіть без оголошення мобілізації російська армія знайде нові ресурси, а ВПК продовжить виробляти десятки нових танків, БТРів та отримуватиме ракети від союзників, що дозволить Росії вести тривалу війну.

"А механізми протидії – рішення, що дають змогу дезорієнтувати противника, вивести його з рівноваги, розбалансувати наступальну операцію за рахунок наших ударних форматів. І, звісно, вирішальний момент для 2024-2025 років – підготовка стратегічних операцій зі звільнення територій України", – додав він.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що ситуація на всіх напрямках російського вторгнення на територію України залишається складною. Війна в Україні навряд зможе закінчитись в цьому або наступному році.

Військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде припустив, якими можуть бути оптимістичний і песимістичний сценарії закінчення війни в Україні.

Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван також прокоментував ймовірний формат завершення війни в Україні. За його словами, український уряд має стати лідером у питанні завершення війни в Україні, а мирний план не має бути нав'язаний країні ззовні.

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