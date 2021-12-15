Рада перейменувала місто Володимир-Волинський: у РФ протестують

Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський / соцмережі

Верховна Рада підтримала постанову про перейменування міста Володимира-Волинського в місто Володимир.

Таке рішення було прийнято на засіданні парламенту 15 грудня, пише Главред.

Постанову про перейменування Володимира-Волинського підтримали 348 нардепів. Таким чином місту повернули історичну назву.

Згідно з пояснювальною запискою, перейменування міста ініціювали його жителі. Все для того, щоб повернути історичну назву Володимир. Саме так буде називатися місто.

За часів Російської імперії Володимир отримав приставку Волинський для того, щоб відрізнятися від російського міста Володимир-на-Клязьмі.

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У РФ виступають проти

Тим часом на постанову Ради вже відреагували в російському місті Володимир. Керівник управління зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ міської адміністрації стверджує, що місто Володимир може бути тільки один.

Раніше ми повідомляли, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що в Україні слід перейменувати населені пункти відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він зазначив, що вже підписав кілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади з проханням їх перейменувати.

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