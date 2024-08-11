ППО знищила понад пів сотні 'шахедів': що відомо про наслідки атаки на Україну

Ворожі дрони вдалося знищити силам протиповітряної оборони в одинадцяти областях України.

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Українським силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей / Колаж: Главред, фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 11 серпня ворог в черговий раз атакував Україну за допомогою балістики та ударних БпЛА. Також з реактивної артилерії ворог обстріляв Покровськ, що на Донеччині.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, на Україну летіли 4 балістичні ракети KN-23 із Воронезької області і 57 дронів типу "Shahed" із російських Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 53 ворожі БпЛА", - йдеться у повідомленні. відео дня

Сили ППО відпрацювали цієї ночі у одинадцяти областях: Миколаївській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській.

"Стосовно російських ударів північно-корейськими ракетами скажу наступне: балістичні KN-23, хоч і рідко досягають бажаних цілей, становлять серйозну загрозу населенню. Бережіть себе та своїх рідних", - додав командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Сили ППО збили 53 ударні БпЛА ворога / Повітряні сили ЗС України

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами - останні новини

Нагадаємо, країна-агресор Росія ледь не щодня атакує Україну з повітря. Так увечері 10 серпня в Сумах та Харкові пролунали вибухи. Росіяни запустили КАБи та БпЛА.

Напередодні, 9 серпня, Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці. Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін наголосив, що "це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян".

Тоді ж на удар ворога зреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія відповідатиме за цей терор, і буде зроблено все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував захист і порятунок життів наших людей.

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