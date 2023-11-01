'Прошу не довіряти': Залужний попередив про фейкові повідомлення від шахраїв

Від імені Головнокомандувача ЗСУ шахраї надсилають провокативні повідомлення у Telegram.

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Шахраї під іменем Залужного надсилають повідомлення / Колаж Главред, фото УНІАН

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний попередив про те, що невідомі особи в Telegram відправляють повідомлення від його імені, які містять прохання про допомогу та провокаційний зміст. Про це у середу, 1 листопада, Валерій Залужний повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

Валерій Залужний звернувся до підписників і наголосив на важливості дотримання інформаційної гігієни. Адже він отримав інформацію про те, що від його імені надсилають особисті повідомлення з проханнями та пропозиціями, спрямованими на дискредитацію та провокації.

Генерал закликав отримувачів таких повідомлень не відповідати на них та не довіряти їхньому змісту.

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"Акаунт Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо. Усі вони - фейкові", - сказав Валерій Залужний.

Крім цього, головнокомандувач наголосив на тому, що має лише один офіційний канал у Telegram, де інформує громадськість про свою діяльність в Збройних Силах — "Головнокомандувач ЗСУ". Також у Валерія Залужного є офіційні сторінки у Facebook та X.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський скликав нараду із участю всіх командувачів, де були розглянуті значущі події на фронті та представлені доповіді генералів Залужного, Сирського та Тарнавського. Нарада відбулася 26 жовтня 2023 року.

Також, 19 жовтня Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний особисто відвідав найгарячіші ділянки фронту, включаючи Авдіївський напрямок. Україна володіє балістичними ракетами ATACMS, які вже задіяні на фронті. Відео, яке опублікував головнокомандувач Збройних Сил України Валерієм Залужним, показує запуск ATACMS з метою удару по російським окупантам.

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