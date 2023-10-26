Зеленський скликав усіх командувачів та провів спеціальну нараду

Доповідали про важливі просування на фронті Залужний, Сирський та Тарнавський.

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Зеленський зібрав військовий кабінет / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня зібрав військовий кабінету спецформаті. Доповідали всі командувачі, начальник ГУР та головнокомандувач ЗСУ.

"Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", - зазначив президент у своєму Telegram.

Зеленський наголосив, що заслухав важливі доповіді Головкома Залужного, міністра оборони Умєрова, начальника ГУР МО Буданова та голови СБУ Малюка.

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"План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК", - додав він.

Нагадаємо, що Зеленський скликав командувачів на засідання Ставки. Президент зазначив, що є позитивні результати на фронті та подякував деяким партнерам України, які нададуть ефективну зброю, як й домовлялись.

Зеленський зробив важливу заяву про ракетні удари РФ. Цьогоріч Україна не лише захищатиметься від ракетних ударів окупантів по енергоінфраструктурі, а й відповідатиме на них. РФ боїться і переміщує флот та авіацію.

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