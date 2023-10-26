Зеленський скликав усіх командувачів та провів спеціальну нараду

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня зібрав військовий кабінету спецформаті. Доповідали всі командувачі, начальник ГУР та головнокомандувач ЗСУ.
"Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", - зазначив президент у своєму Telegram.
Зеленський наголосив, що заслухав важливі доповіді Головкома Залужного, міністра оборони Умєрова, начальника ГУР МО Буданова та голови СБУ Малюка.
"План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК", - додав він.
Нагадаємо, що Зеленський скликав командувачів на засідання Ставки. Президент зазначив, що є позитивні результати на фронті та подякував деяким партнерам України, які нададуть ефективну зброю, як й домовлялись.
Зеленський зробив важливу заяву про ракетні удари РФ. Цьогоріч Україна не лише захищатиметься від ракетних ударів окупантів по енергоінфраструктурі, а й відповідатиме на них. РФ боїться і переміщує флот та авіацію.
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