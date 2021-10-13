З'явилося відео останніх хвилин життя нардепа Полякова

На кадрах видно, як поліцейські витягли чоловіка на асфальт і намагаються врятувати йому життя.
У мережі опублікували відео з ресторану, де померлий депутат Антон Поляков провів свій останній вечір.
Як стверджують в результатах розтину, нардеп помер в ніч на 8 жовтня в результаті гострої коронарної недостатності.
Telegram-канал Київ Оперативний опублікував відео, як знепритомнілого нардепа намагаються врятувати патрульні і швидка.
Полякову зробили непрямий масаж серця, а згодом – застосували дефібрилятор.
Починається відео з кадрів прихованої камери ресторану. За столиком, через який встав Антон Поляков, сиділи ще двоє чоловіків.
У цьому закладі, як розповідав раніше начальник поліції Києва Іван Виговський, Антон Поляков сидів з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим.
Таксист, в авто якого знайшли Полякова, змінив свої свідчення. Він розповів, що насправді не підбирав нардепа з зупинки, як стверджував раніше. Виявилося, що його підсадили з іншого авто.
Наступна частина відео складається з кадрів з боді-камер поліцейських. Видно, як вони витягли чоловіка на асфальт і намагаються врятувати йому життя. Пізніше приїжджає швидка допомога, яка намагається реанімувати Полякова дефібрилятором.
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Смерть нардепа Антона Полякова
8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.
Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".
Пізніше в поліції прокоментували інформацію, що з'явилася, про результати токсикологічної експертизи крові померлого нардепа Антона Полякова.
Правоохоронці підкреслили, що поки не мають даних про те, що в крові Полякова виявили алкоголь і метадон.