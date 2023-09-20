Позиції окупантів під Бахмутом слабнуть: британська розвідка назвала причину

Недавня передислокація російських повітряно-десантних військ з Бахмута до Запоріжжя може вказувати на послаблення російської оборони навколо міста.

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Війна в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр

За даними британської розвідки, з 15 вересня Збройні сили України успішно взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, розташовані всього за 8 кілометрів на південь від міста Бахмут у Донецькій області. Цей стратегічний успіх наблизив українські сили до дороги Т 05-13, одного з основних шляхів постачання до Бахмута з півдня, як зазначено в звіті.

Однак російські війська продовжують утримувати залізничну лінію, яка проходить уздовж насипу між Кліщіївкою та дорогою Т 05-13, створюючи складність для просування військ.

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"Нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ з Бахмуту до Запорізької області на півдні України, ймовірно, послабила оборону РФ навколо Бахмуту", - кажуть у Міноборони Великої Британії.

Звільнення окупованих територій

Сили оборони України продовжують активні операції на сході країни, звільняючи населені пункти від окупантів і відступаючи на позиції ворога. У результаті наступальних операцій Сил оборони України, 15 вересня населений пункт Андріївка в Донецькій області було визволено.

Нагадаємо, 17 вересня, українські військові звільнили населений пункт Кліщіївка на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Звільнення села було результатом спільних зусиль 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

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