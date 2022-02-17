"Останнє попередження Путіну": онлайн-трансляція Право на владу

Право на владу

У четвер, 17 лютого, о 21:45 на телеканалі 1+1 вийде в прямий ефір суспільно-політичне ток-шоу Право на владу.

У прямому ефірі Наталія Мосейчук із запрошеними експертами і політиками проаналізує актуальну політичну ситуацію в країні і обговорить, які настрої сформувалися в суспільстві через загрозу вторгнення агресора.

Гостями ефіру стануть: