"Останнє попередження Путіну": онлайн-трансляція Право на владу

Право на владу повертається в ефір через добу.
У четвер, 17 лютого, о 21:45 на телеканалі 1+1 вийде в прямий ефір суспільно-політичне ток-шоу Право на владу.
У прямому ефірі Наталія Мосейчук із запрошеними експертами і політиками проаналізує актуальну політичну ситуацію в країні і обговорить, які настрої сформувалися в суспільстві через загрозу вторгнення агресора.
Гостями ефіру стануть:
- Олексій Данілов, секретар РНБО;
- Олександр Павлюк, командувач операцією Об'єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ;
- Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- Юлія Тимошенко, голова партії ВО "Батьківщина";
- Ігор Палиця, голова партії "За майбутнє";
- Нестор Шуфрич, Народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя";
- Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна (Луганська область);
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019);
- Юлія Латиніна, журналістка, письменниця (Росія);
- Сергій Щербина, головний редактор "РБК-Україна";
- Остап Дроздов, журналіст;
- Володимир Горянський, народний артист України.
Автор: Марія Тупік