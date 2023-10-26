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Пішов на фронт заради коханої та втратив зір: історія любові грузина та українки

Анна Ярославська
26 жовтня 2023, 09:44
24-річний Спартак Лекіашвілі був важко поранений та став майже нерухомим. Його кохана Вікторія весь час поруч з ним.
Спартак Лекіашвілі
Спартак Лекіашвілі втратив зір і зараз фактично знерухомлений / Корлаж: Главред, фото: скріншот відео ТСН

Грузин Спартак Лекіашвілі став на захист України в лавах Інтернаціонального легіону заради своєї коханої. Він приїхав в нашу країну і пішов на фронт, щоб дівчина не бачила війни. У боях з російськими окупантами 24-річний чоловік отримав серйозні поранення. Його випадок лікарі називають дуже складним - медики не вірили, що зможуть надати йому реабілітаційну допомогу.

Спартак Лекіашвілі родом з Кахетії. Після поранення він втратив зір і зараз фактично знерухомлений. Його кохана Вікторія весь час поруч з ним, передає ТСН.

Пара познайомилася майже два роки тому в Польщі, куди дівчина поїхала після повномасштабного вторгнення. Через кілька місяців Віка повернулася додому. Спартак на наступний день теж поїхав за коханою.

"Це не його війна, але він каже – ти моя дівчина, ти тут живеш, це твоя країна, я не хочу, щоб ти бачила цю війну", – розповіла Вікторія Славенко.

На початку травня по відеозв'язку Спартак зробив коханій пропозицію руки та серця. Віка погодилася, а за кілька годин зв'язок зі Спартаком зник. Побратим коханого написав дівчині, що його позицію накрила ворожа артилерія.

"І він мені пише, що Спартак мертвий", - зі сльозами згадує Вікторія.

Пізніше виявилося, що його сплутали із загиблим другом. Спартак же був у комі – він отримав численні поранення, два з них в голову.

Після того як Спартака вивели з коми виникло питання про його реабілітацію. Через відсутність посвідки на проживання та важкый стан бійця кілька закладів відмовили йому в допомозі.

У Рівному бійця прийняли одразу та лікували за рахунок медустанови.

"Зараз він їздить на заняття, працює з фізичним терапевтом, хоче цього", — розповіла лікар Рівненського обласного госпіталю Павлина Косар.

"Ми взагалі сумнівалися, чи зможемо надати йому реабілітаційну допомогу, але по суті ми кинули виклик самі собі та зараз спостерігаємо прогрес", — додала вона.

Вікторія підтримує коханого і допомагає долати мовний бар'єр. Також допомогу надає і грузинська діаспора. Вся сім'я Спартака в Грузії, приїхати в Україну у них немає можливості.

Незабаром Спартак поїде на Львівщыну, де його повинні обстежити фахівці. Вони вірять, що після лікування він знову зможе бачити.

Дивіться відео - Грузин пішов на війну заради коханої українки:

Як повідомляв Главред, боєць ЗСУ, якому ампутували обидві ноги через рани, отримані в жорстоких боях проти російських окупантів, дуже зворушливо зробив освидчывся своїй дівчині.

Нагадаємо, у боях з російськими агресорами загинув популярний український актор Олексій Хільський. Він двічі повертався на фронт після поранень. І втратив життя в боях на Запорізькому напрямку.

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