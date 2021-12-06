Під Дніпром у гаражі знайшли мертвими 19-річне подружжя

насильство / Інформатор

У Дніпропетровській області в Кам'янському в гаражному кооперативі виявили тіла 19-річного подружжя.

Як повідомляє Інформатор, тіла молодих людей знайшли в гаражному кооперативі Центральний.

Попередньо, причиною того, що сталося міг стати нещасний випадок - подружжя отруїлося вихлопними газами з машини, яка перебувала в гаражі.

Що кажуть правоохоронці

"Попередня правова кваліфікація - пункт 1 частини 2 статті 115 ("нещасний випадок") КК України", - розповіли правоохоронці.

Тіла подружжя направили на експертизу.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

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Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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