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"Олігархи РФ у діалозі з Заходом": еліти можуть влаштувати переворот в Росії – Тука

Альона Вороніна
17 червня 2023, 11:13 оновлено 17 червня, 11:34
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Російські олігархи першими зазнали удару від колективного Заходу через дії Путіна. Пересічні росіяни не влаштують в РФ переворот, а еліти можуть це зробити.
Георгий Тука, Владимир Путин
Еліти можуть влаштувати переворот в Росії, вважає Тука/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Не варто сподіватися, що звичайні росіяни влаштують переворот у країні-агресорці Росії, адже все, на що вони здатні в умовах погіршення якості їхнього життя – це вживати більше горілки. Але є сподівання, що переворот можуть влаштувати російські еліти.

Олігархи РФ зазнали сильного удару з боку Заходу після злочинного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке наказав здійснити російський диктатор Володимир Путін. Вони болісно відреагували на такі удари, тому зараз можуть "мати зуб" на главу Кремля. Про це розповів ексзаступник глави МінТОТ, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука в інтерв’ю Главреду.

За словами Туки, російські олігархи можуть вести переговори із Заходом, зокрема, з представниками спецслужб США. Також вони можуть бути у діалозі з лідерами провідних європейських держав.

"Я абсолютно переконаний у тому, що від самого початку існує непублічний діалог між умовно керівниками колективного Заходу, у першу чергу, з представниками спецслужб США, але так само це може відбуватися із керівниками провідних європейських держав за економічною спроможністю — Францією та Німеччиною з боку фінансових ворогів Росії (олігархами)", – зазначає ексзаступник глави МінТОТ.

Він зазначив, що в існуванні такого діалогу немає нічого дивного, адже безпосередньо ці персони першими зазнали удару від колективного Заходу за дії російського диктатора Володимира Путіна.

"Будь-яка людина, яких би поглядів вона не дотримувалася, дуже болісно реагуватиме на подібні удари. Тим більше, що вона сама себе може навіть і не ототожнювати з діями власного патрона. За деякими перехопленнями телефонних розмов ми вже бачили, що далеко не всі "гаманці" РФ погоджуються з такими діями Путіна та їх підтримують", – сказав Тука.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Він зазначив, що такий діалог між Заходом та впливовими людьми в РФ може відбуватися утаєимничено і за лаштунками. Він припустив, що ці особи можуть боятися розголосу, адже у такому разі російська влада їх може знищити за те, що вони забагато знають.

Тука наголосив, що поки що не помітно ймовірності успішного антикремлівського заколоту. Але якщо такий переворот і відбудеться, то його здійснять саме еліти, а аж ніяк не прості росіяни.

"Що стосується можливості народної революції, то це взагалі з моєї точки зору маячня. На це росіяни абсолютно не здатні. Недарма один з "правильних" росіян на зауваження співрозмовника про те, що після падіння рубля, провалу бюджету і народ вийде, сказав, що нікуди він не вийде. Виходять в Україні, Грузії, а в часи кризи єдине, на що здатен народ Росії – на "увеличение потребления водки". Тому очікувати на якісь дії від росіян – марно, а от щодо переворотів усередині еліт сподівання є, але наскільки вони реалістичні та за яких обставин можуть бути реалізовані, у мене такої інформації немає", – підсумував Тука.

Дивіться відео інтервʼю Георгія Туки про настрої у Кремлі для Главреду:

Путін поступово втрачає владу в РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін втратив колишню владу в РФ. У країні почалася дуже серйозна боротьба між державними і приватними арміями, а бізнес-партнери Путіна вже йому не вірять.

Також раніше новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що еліта РФ незадоволена Путіним і його шансами у війні. Російську еліту охопив настрій зневіри щодо перспектив війни, яку Путін розв'язав в Україні. Навіть найоптимістичніші кремлівські чиновники бачать у "замороженому" конфлікті найкращий доступний результат для країни-агресора.

Політолог Андрій Піонтковський зазначав, що Кремль готується до відставки Путіна. Кремль і Китай розуміють, що російський диктатор Володимир Путін не зможе виграти війну, яку розв'язав проти України. Тому тепер в РФ готуються до відставки глави Кремля.

Політичний філософ Олександр Морозов зазначав, що для російського диктатора Володимира Путіна минулорічні поразки у війні проти України стали важким ударом. Він уже зрозумів свої помилки, але визнати їх публічно не може. Зараз глава Кремля перебуває у жалюгідному стані, він пустив війну проти України на самоплив.

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