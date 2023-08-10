Окупанти РФ вдарили по цивільному об'єкту в Запоріжжі: подробиці

Війська країни-агресора Російської Федерації завдали удару по Запоріжжю - є постраждалі, на місці події працюють всі служби і надають людям допомогу.

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Росія вдарила по готелі Рейкарц у Запоріжжі / Telegram-канал Юрія Малашка, голови Запорізької ОВА

Окупаційні війська Росії завдали удару по цивільному об'єкту в Запоріжжі. Є постраждалі. На місці працюють всі служби, вони надають допомогу людям.

У своєму Telegram-каналі керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що російські окупанти завдали удару по цивільному об'єкту.

"Знову метою російської терористичної атаки обрано об'єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей. Дуже людна на даний час територія", - сказав Малашко.

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Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв сказав, що на місці влучення ворожого снаряда сталася пожежа.

"Російські терористи знову вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. На місці прильоту пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють", - заявив Куртєв.

Куртєв також написав, що в результаті атаки окупантів постраждали 9 осіб. Пошкоджено дві багатоповерхівки.

"Кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої терористичної атаки росіян вже збільшилася до 9 людей. Також на цей час зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів. UPD. Окрім того, вже відомо про дві ушкоджених багатоповерхівки", - додав чиновник.

Наслідки удару окупантів Росії по Запоріжжю:

Війська РФ 10 серпня вдарили по Запоріжжю / скріншот Главред

Наслідки ударів окупантів РФ по цивільному об'єкту в Запоріжжі / Telegram-канал Юрія Малашка, голови Запорізької ОВА

Наслідки ударів окупантів РФ по цивільному об'єкту в Запоріжжі / Telegram-канал Юрія Малашка, голови Запорізької ОВА

Наслідки ударів окупантів РФ по цивільному об'єкту в Запоріжжі / Telegram-канал Юрія Малашка, голови Запорізької ОВА

Російські війська потрапили в готель Рейкарц

Ворожі війська вдарили по готелю Рейкарц. Там, як стверджують окупанти, мовляв, "була рембаза ЗСУ".

Готель Рейкарц, куди потрапили окупанти / соцмережі

Реакція Зеленського на удар по Запоріжжю

Президент Зеленський опублікував відео, на якому видно пожежу на місці інциденту. Відомо про одного загиблого.

"Запоріжжя. Місто щодня піддається обстрілу з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі сталася пожежа. На сьогодні відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені. Всі служби на місцях. Працюють, рятують людей", - повідомив Зеленський.

Момент пожежі на місці після удару військ РФ по Запоріжжю / скріншот Главред

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Журналісти CNN раніше розповіли, що ЗСУ в Запорізькій області підійшли до критичної лінії "оборони" окупантів. На схід від сіл Нове та Харківське українські сили оборони підступилися до так званих "зубів дракона" загарбників.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ просунулися в Запорізькій області в районі двох населених пунктів. За її словами, подальший рух ускладнено "оборонними" редутами ворожих військ РФ.

Армія України б'є війська РФ у напрямку Мелітополя, розповів заступник командувача ОСУВ Таврія зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін. За його словами, на інших ділянках окупанти намагаються контратакувати, проте ЗСУ їх стримують.

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