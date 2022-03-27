Окупанти примусово депортували майже 440 тисяч українців із захоплених територій

Окупанти примусово депортували майже 400 тисяч українців / Reuters

Війська РФ проводять масову депортацію населення з тимчасово окупованих територій України.

Ворог заявляє про вивезення близько 440 000 мирних жителів, повідомила омбудсмен Людмила Денисова.

"Міністерство оборони окупанта рапортує, що з Херсонської області вже вивезено 90 тисяч громадян України, Молдови та РФ. Підставами для переміщення рашисти називають "звернення посольств і заявки, подані у військову комендатуру Херсона", - написала Денисова на своїй сторінці в Facebook.

Як розповіла омбудсмен, посилаючись на заяви начальника Національного центру управління обороною РФ генерал-полковник Михайла Мізінцева, тільки за минулу добу з тимчасово непідконтрольних територій України в Донецькій і Луганській областях вивезено понад 19,6 тисяч мирних жителів, з них 3 300 дітей.

читайте також"Недовго вам залишилося!": російські війська захопили Будинок Усика під Києвом"В цілому рашистський військовий зазначає про вивезення 439 420 мирних жителів з "небезпечних районів України", з яких 91 673 - діти, з Маріуполя" від свавілля, влаштованого націоналістами" переміщено 98 081 особу, в тому числі за минулу добу 4 183 особи", - вказала Денисова.

Вона зазначила, що масштаби примусового переміщення можна порівняти лише з депортацією, що проводилася Гітлером під час Другої світової війни.

"Країна-окупант цинічно і грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території", - зазначила Денисова.

Нагадаємо, раніше російські загарбники розстріляли мирний мітинг у Херсоні, а також застосували проти людей газові та світлошумові гранати.

Люди були змушені були тікати після того, як окупанти відкрили по них вогонь.

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