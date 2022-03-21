Обстріл Сумихімпрому: витік аміаку був незначним - ДСНС

Обстріл Сумихімпром стався 21 березня о 03:55 / Фото t.me/Zhyvytskyy

Російські військові обстріляли територію ПАТ Сумихімпром. О 07:49 понеділка, 21 березня, аварію з викиду аміаку вдалося ліквідувати. Спочатку спостерігався незначний витік аміаку, але зараз загрози населенню міста Суми немає.

21 березня о 03:55 у м. Суми стався обстріл території ПАТ Сумихімпром, внаслідок обстрілу було пошкоджено 1 резервуар з аміаком ємністю 50 тонн, повідомили в ДСНС.

Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.

О 7:15 витік локалізували – і підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій почали осаджувати аміачну хмару.

Сумихімпром / t.me/Zhyvytskyy

На даний момент працівники підприємства приступили до регламентних робіт з відновлення технологічного процесу.

"Загрози населенню міста Суми немає! За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - додав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Як повідомляв Главред, ввечері 20 березня Збройні Сили РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, вчинили ракетний обстріл Подільського району Києва.

Внасідок ворожих обстрілів і виниклої пожежі зруйновано торговельний центр. Пошкоджено вікна в довколишніх житлових будинках і припарковані поруч автомобілі, повідомили в Офісі генпрокурора.

За попередніми даними, вісім людей загинули. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

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