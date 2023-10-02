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Дрони атакували в російському Смоленську авіазавод, де виготовляли ракети Х-59

Альона Вороніна
2 жовтня 2023, 10:37 оновлено 2 жовтня, 10:40
Такими ракетами російські окупанти часто обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. Найбільше від них страждають 6 областей.
Удар дронами по российскому авиазаводу в Смоленске
Дрони атакували у Смоленську авіазавод, де виготовляли ракети Х-59/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін

Ударні дрони у неділю, 1 жовтня, атакували у Смоленську російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59.

У ціль влучили три з чотирьох дронів, внаслідок цього виробничим потужностям було завдано серйозних пошкоджень. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора", − розповіли у ГУР.

відео дня

У відомстві нагадали, що ракети Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км є одними з тих, які російські окупанти найчастіше застосовують для обстрілів військових та цивільних об’єктів в Україні.

"Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області", − додали в ГУР.

Атака на российский авиазавод в Смоленске
Атака на російський авіазавод у Смоленську / скрін

Дивіться відео моменту атаки дронів на російський авіазавод у Смоленську:

Вибухи і пожежі у країні-агресорці РФ

Нагадаємо, 20 вересня в Підмосков'ї на аеродромі "Чкаловський" невідомі диверсанти підірвали два російські літаки і вертоліт. Повітряні судна отримали суттєві пошкодження. Після диверсії серед військового керівництва окупаційної армії РФ почалася істерика, адже на цьому аеродромі також базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники).

У ніч на 27 вересня під Москвою спалахнула масштабна пожежа недалеко від військового аеродрому. За даними росЗМІ, пожежа почалася в підмосковному місті Щелково, де розташований військовий аеродром "Чкаловський". Місцеві жителі повідомляли, що бачили великий стовп диму в промзоні поруч з аеропортом, а перед цим чули вибухи.

Нагадаємо, СБУ вдарила дронами по підстанції в Курській області і влаштувала блекаут. Була атакована електрична підстанція, до якої були підключені важливі військові об'єкти російської армії.

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