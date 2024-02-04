Назавжди лишиться 32: на війні загинув рекордсмен України і чемпіон світу з пауерліфтингу

Олександр Білоконь був одним з найсильніших людей України та рекордсменом Книги рекордів України.

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На війні загинув український військовий Олександр Білоконь/ колаж: Главред, фото: Facebook Вадим Кісіль

На війні проти російських окупантів загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. Про це повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.

Олександр був одним з найсильніших людей України, він потрапив у Книгу рекордів України.

"Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причіпом, заповненого людьми. У 2020 році Олександр Білоконь здобув Майстра спорту по богатирським іграм", – розповів Вадим Кісіль. відео дня

Олександр Білоконь був родом з Білої Церкви Київської області. Він був мобілізований у березні 2023 року.

Під час боїв з окупантами він отримав серйозне уламкове поранення руки. Проте, незважаючи на це, влітку 2023 року він брав участь у ветеранських змаганнях "Київ незламний", де посів перше місце.

"Я 11 червня отримав поранення в руку під час контрнаступу. А зараз перебуваю на реабілітації. Був у Києві на завданні й випадково потрапив на змагання", – розповідав Олександр в одному зі своїх інтерв'ю.

Українському герою, який загинув, захищаючи рідну країну від російських окупантів, назавжди залишиться 32 роки.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув воїн з Чернігівщини Григорій Мелащенко, який повернувся в Україну з заробітків на початку повномасштабного вторгнення та став на захист Батьківщини.

Також раніше повідомлялося, що на фронті загинув "український Еней", актор Федінчук. У боротьбі з російськими загарбниками 22 січня на фронті загинув боєць ЗСУ, 31-річний актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук.

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