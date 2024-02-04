Назавжди лишиться 32: на війні загинув рекордсмен України і чемпіон світу з пауерліфтингу

На війні проти російських окупантів загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу Олександр Білоконь. Про це повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.
Олександр був одним з найсильніших людей України, він потрапив у Книгу рекордів України.
"Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причіпом, заповненого людьми. У 2020 році Олександр Білоконь здобув Майстра спорту по богатирським іграм", – розповів Вадим Кісіль.відео дня
Олександр Білоконь був родом з Білої Церкви Київської області. Він був мобілізований у березні 2023 року.
Під час боїв з окупантами він отримав серйозне уламкове поранення руки. Проте, незважаючи на це, влітку 2023 року він брав участь у ветеранських змаганнях "Київ незламний", де посів перше місце.
"Я 11 червня отримав поранення в руку під час контрнаступу. А зараз перебуваю на реабілітації. Був у Києві на завданні й випадково потрапив на змагання", – розповідав Олександр в одному зі своїх інтерв'ю.
Українському герою, який загинув, захищаючи рідну країну від російських окупантів, назавжди залишиться 32 роки.
Раніше повідомлялося, що на фронті загинув воїн з Чернігівщини Григорій Мелащенко, який повернувся в Україну з заробітків на початку повномасштабного вторгнення та став на захист Батьківщини.
Також раніше повідомлялося, що на фронті загинув "український Еней", актор Федінчук. У боротьбі з російськими загарбниками 22 січня на фронті загинув боєць ЗСУ, 31-річний актор Рівненського драмтеатру Володимир Федінчук.
Читайте також:
- "Цинічний маневр": у Білому домі обурилися планом розділити допомогу Україні та Ізраїлю
- Суд заарештував майно колаборанта Царьова на сотні мільйонів - СБУ
- В окупантів серйозні проблеми на фронті: в ISW звернули увагу на цікаву деталь