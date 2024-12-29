Справжнє ноу-хау: ЗСУ встановлюють на безпілотники дробовики - Forbes

Останнім часом ЗСУ переслідують ворожі БпЛА за допомогою власних безпілотників.

https://glavred.net/ukraine/nastoyashchee-nou-hau-vsu-ustanavlivayut-na-bespilotniki-droboviki-forbes-10626077.html Посилання скопійоване

Українські дрони / колаж: Главред, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

ЗСУ почали встановлювати на безпілотники дробовики

Широкий розкид дробового пострілу збільшує ймовірність потрапляння

Також ЗСУ можуть вистежувати російські дрони в повітрі

ЗСУ почали встановлювати на безпілотники по два дробовики. Це дає змогу виявляти і збивати російські дрони до того, як вони досягають своєї мети. Про це пише Forbes.

Зазначається, що оскільки країна-агресор Росія та Україна виробляють близько 100 000 невеликих дронів на місяць, то їхнє знищення є невідкладним пріоритетом для обох сторін.

відео дня

"Останнім часом ЗСУ переслідують ворожі БпЛА за допомогою власних безпілотників. Зокрема, таранили їх у повітрі, скидали сітку. Обидві сторони вже певний час встановлюють гармати на дрони, однак подвійне дробове озброєння, судячи з усього, є новою розробкою України", - йдеться в повідомленні.

Аналітики видання підкреслили, що ця конструкція має сенс.

"Широкий розкид дробового пострілу збільшує ймовірність потрапляння, а також може знадобитися всього кілька дробин, щоб катастрофічно пошкодити дрон. До того ж проблема для піхоти з боку ворожих дронів полягає в близькості. Навіть якщо солдати достатньо озброєні дробовиками, у них може бути лише кілька секунд на виявлення дрона, який наближається, щоб прицілитися і збити його", - додали у Forbes.

Крім того, встановивши два дробовики на дрони, ЗСУ можуть вистежувати російські дрони в повітрі задовго до того, як вони почнуть становити небезпеку для військ на землі.

Дрони ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресорки Росії відбуваються на військових об'єктах та об’єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський повідомив, що в Україні розвивають програму дрона-"матки", яка несе легкі ударні дрони.

Крім того, 6 грудня Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Вона має дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

Читайте також:

Що відомо про Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред