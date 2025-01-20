Чи завдасть РФ ракетного удару по Україні перед інавгурацією Трампа: у ЗСУ відповіли

Іван Тимочко закликав дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

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Коли РФ може завдати ракетного удару по території України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Міноборони РФ

Ключові тези:

Ракетні атаки плануються заздалегідь

Цивільні мають бути готові до будь-якого розвитку подій

Останніми днями росіяни все частіше почали запускати дрони на низьких висотах, які намагаються обійти українську систему ППО, крім того, ворог застосовує балістичні ракети. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в етері "Громадського радіо" спрогнозував, чи завдасть ворог ракетного удару по території нашої країни перед інавгурацією Дональда Трампа.

Іван Тимочко відразу відкинув припущення, що Росія спробує прив’язати масовану атаку по Україні до інавгурації Дональда Трампа.

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Він зазначив, що підготовка до ракетних ударів вимагає ретельної координації та ресурсів, тому такі операції завжди плануються заздалегідь і не можуть відбуватися спонтанно.

"Чи вони спробують зробити ракетний удар і прив’язати до нього як символічну якусь атаку? Не думаю. Тому що насправді ракетні удари, що безпілотниками, плануються заздалегідь. Тому що треба й підготувати ракету, і паливом заправити, авіацію підготувати. І ті самі локації вибрати, шляхи проходу ракет і безпілотників у своїх системах протиповітряної оборони вибудувати. Тому це величезний комплекс заходів. Це планується заздалегідь", - розповів Тимочко.

Водночас він закликав дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

"Цивільні мають бути готові. Якщо є тривога, не нехтувати нею, а ховатися. Бо не знаємо, куди ворог націлиться, на який цивільний об’єкт. Це є велика загроза", - наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Росія рано вранці в суботу, 18 січня, вдарила по Києву. Внаслідок атаки відомо про загиблих і постраждалих. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в під’їзді житлового будинку. Пошкоджені також скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська".

Того ж дня окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю – є руйнування і постраждалі. Шестеро людей постраждали. Одна жінка у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості.

Як повідомляв Главред, відбувся масований удар по Україні. У Повітряних силах розповіли, що РФ запустила 4 ракети і 39 дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві балістичні ракети – обидві на Київщині. Також було збито 24 дрони. 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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