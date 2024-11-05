'Треба готувати до оборони': Попович сказав, чи є загроза наступу РФ на Київ

Ключові тези із заяви оглядача:
- РФ не планує наступ на Київ, але столиця має бути підготовлена
- Запорізьку та Дніпропетровську область також потрібно готувати до оборони
Допоки в Україні триває війна, столиця не може почуватися в безпеці. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Raido NV".
За його словами, Київ має бути підготовленим до оборони в будь-якому разі.
"Столицю треба готувати до оборони однозначно. Попри те, що просто зараз і в осяжному майбутньому немає загрози наступу на Київ. Але Київ має бути підготовленим до оборони в будь-якому разі. Але ще раз хочу повторити – найближчі два місяці, а далі я просто ніколи намагаюся не прогнозувати, зараз жодних підстав немає говорити, що на Київ плануються якісь наступальні дії", - наголосив він.
Водночас він додав, що вже зараз треба думати і про те, як готувати до оборони Запорізьку та Дніпропетровську область.
"Покровськ – це дуже близько до Дніпропетровської області. І так само ворог перебуває вже безпосередньо в Запорізькій області і вже намагається штурмувати певні райони. Про фортифікацію треба думати заздалегідь на тих напрямках, які є загрозливі. Скільки ми вже чули докори військових про те, що є якісь укріплення, приходимо, а вона не готова. Таке враження складається, що нарили фортифікацій, доповіли, що все добре. А від того, що вона є – не легше", – додав Попович.
Хто такий Денис Попович?
Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".
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