'Треба готувати до оборони': Попович сказав, чи є загроза наступу РФ на Київ

Про фортифікацію треба думати заздалегідь на тих напрямках, які є загрозливі.

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Підготовка Києва до оборони / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Ключові тези із заяви оглядача:

РФ не планує наступ на Київ, але столиця має бути підготовлена

Запорізьку та Дніпропетровську область також потрібно готувати до оборони

Допоки в Україні триває війна, столиця не може почуватися в безпеці. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Raido NV".

За його словами, Київ має бути підготовленим до оборони в будь-якому разі.

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"Столицю треба готувати до оборони однозначно. Попри те, що просто зараз і в осяжному майбутньому немає загрози наступу на Київ. Але Київ має бути підготовленим до оборони в будь-якому разі. Але ще раз хочу повторити – найближчі два місяці, а далі я просто ніколи намагаюся не прогнозувати, зараз жодних підстав немає говорити, що на Київ плануються якісь наступальні дії", - наголосив він.

Водночас він додав, що вже зараз треба думати і про те, як готувати до оборони Запорізьку та Дніпропетровську область.

"Покровськ – це дуже близько до Дніпропетровської області. І так само ворог перебуває вже безпосередньо в Запорізькій області і вже намагається штурмувати певні райони. Про фортифікацію треба думати заздалегідь на тих напрямках, які є загрозливі. Скільки ми вже чули докори військових про те, що є якісь укріплення, приходимо, а вона не готова. Таке враження складається, що нарили фортифікацій, доповіли, що все добре. А від того, що вона є – не легше", – додав Попович.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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