На Хмельниччині батько викрав сина в ексдружини та не віддає його, попри рішення Верховного Суду

Українка два роки не може побачити викраденого родичами сина / depositphotos

Українка Катерина Говорова вже два роки не може побачити викраденого родичами сина. Колишній чоловік і його мама забрали маленького Матвія на вихідні, а потім відмовилися повернути його. Водночас жінка пройшла всі кола судового пекла і навіть виграла свою справу

Два роки тому жінка розлучилася з чоловіком Максимом Говоровим через пияцтво і систематичні побої. Колишнє подружжя нібито змогли домовитися про графік побачень тата з сином, але одного разу чоловік вирішив інакше, говориться в сюжеті ТСН.

Жінка не здалася. Вона зверталася до органів опіки, місцевої влади, поліції, які не побачили в цьому нічого поганого. Тому жінка звернулася до Верховного Суду, який постановив повернути дитину мамі. Минув рік, і нічого не змінилося. У виконавчій службі лише розводять руками, мовляв, не можемо знайти ні дитину, ні винуватця.

Журналістам начальник відділу виконавчої служби в Новій Ушиці і його єдиний працівник Вадим Пуказ, який повинен був виконати рішення суду ще рік тому, заявляє, що "на даному етапі" не повинен встановлювати місцеперебування дитини. На будь-які питання він відповідати відмовляється і просто тікає, закриваючись у власному кабінеті.

Одна з найкращих адвокатів у сімейних справах Катерина Маліченко вказує, що виконавча служба не працює не тільки в Новій Ушиці. За її словами, така ситуація зараз по всій Україні. "Ви не уявляєте, яку кількість часу я проводжу і скільки пишу, щоб представник виконавчої служби виїхав", – ділиться захисниця.

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Втім, після візиту журналістів Вадим Пуказ все ж відвідав будинок, в якому знаходиться дитина. Чиновник, зокрема, постукав у двері, а коли йому не відкрили – залишив паперове попередження. Після цього журналісти подзвонили батькові Матвейка разом з Пуказом. У підсумку на питання про те, чи відмовляється Говоров виконувати рішення суду, чоловік відповів: "Я не буду з вами розмовляти", після чого додав: "Я не вам, Миколайович".

Катерина Говорова продовжує ходити до будинку, де ексчоловік утримує її сина. І отримує постійні образи і погрози. Потерпіла запевняє, що неодноразово чула, як дитина плаче за дверима і кличе маму.

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Раніше Главред писав, що на Київщині батько викрав дитину і зник на автомобілі в невідомому напрямку. Як розповіла хрещена хлопчика, чоловік заздалегідь організував викрадення дитини. Жінка впевнена, що перебування дитини з батьком небезпечно.