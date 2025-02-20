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"Ми готуємося": в ОВА заявили, що ворог планує наступ у Запорізькій області

Маріна Фурман
20 лютого 2025, 23:46
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Окупанти можуть наступати на одному віддаленому від Запоріжжя напрямку.
карта Запорожье, армия РФ
Російська армія готується до наступу в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Основне:

  • Росія може готувати наступ на Запоріжжі
  • Українські захисники знають про ворожі плани
  • В регіоні побудували оборонні споруди

Російські окупаційні війська можуть готувати новий наступ у Запорізькій області, Україна знає про плани ворога. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, ворог може наступати на одному віддаленому від Запоріжжя напрямку.

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"Ми про це знаємо і готуємося. У ворога черговий раз нічого не вдасться" - наголосив Федоров.

При цьому він додав, що зараз не можна говорити про те, що немає загрози для міста.

"Ми не можемо сказати, що немає загрози для Запоріжжя. Але найближчі три місяці, пів року загрози немає, бо у ворога немає сил – тих, які б ми не змогли подолати. Ті захисники, які боронять Запорізьку лінію фронту – герої, які через силу, втому продовжують нищити ворога", - сказав Федоров.

Голова ОВА підкреслив, що за останній рік кількість оборонних споруд в регіоні збільшилася в сотню разів. Він додав, що рубежі побудовані в чіткій координації з військовими.

"Ми маємо чітко розуміти, коли будується велика кількість оборонних рубежів, то це будується база на 60-70%. Будь-який підрозділ потім його вдосконалює під себе, виходячи з лінії фронту. Тому оборонні споруди побудовані. Ми готові", – резюмував Федоров.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на президента Володимира Зеленського писав, що українські військові контролюють ситуацію на Запорізькому напрямку, де вона наразі краща, ніж раніше. На окремих ділянках Сили оборони змогли просунутися вперед. За його словами, ЗСУ тримають ситуацію на полі бою під контролем.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів, чи є загроза захоплення російськими окупантами українських обласних центрів, які перебувають найближче до лінії фронту – Запоріжжя, Херсону, Харкова, Сум, Одеси та Миколаєва. Він зазначив, що у ворога немає великого угруповування, щоб проводити наступальні дії. Однак, наступ на лівому березі Дніпра, у бік Запоріжжя чи просто на північ, теоретично можливий.

Керівник Центру протидії при РНБО Андрій Коваленко заявив, що наразі безпосередньої загрози Запоріжжю немає через недостатність ресурсів у ворога для таких операцій.

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Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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війна в Україні Запорізька область Іван Федоров
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