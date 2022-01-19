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Мати тиждень не пускала додому 11-річну доньку на Харківщині: не давала навіть переодягнутися

19 січня 2022, 14:01

Дівчинка зараз перебуває на обстеженні в лікарні.

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Мати тиждень не пускала 11-річну дочку додому / скріншот з відео

У Харківській області 11-річна дівчинка була змушена шукати собі притулок у знайомих, бо мати не відчиняла їй двері.

Як виявилося, жінка пристрастилася до алкоголю, а дитина хотіла її перевиховати, а жінку це явно образило, розповіли в сюжеті "ТСН".

Відносини в сім'ї були "натягнуті"

Шестикласниця розплакалася прямо посеред уроку і розповіла, що мати її не пускає додому. Вчителі звернулися в соцслужбу і в поліцію. Там з'ясували, що це не дитяча вигадка. Дівчинку дійсно тиждень не пускали додому - навіть переодягнутися.

"Дитина ходила до школи в осінніх речах, дитина голодна. І у неї зараз немає місця проживання. Батьків фактично теж немає. Її рідний батько від неї відмовився, а мамі вона виявляється не потрібна", — зазначає начальник сектора Харківського районного управління №2 Олександр Макареєв.

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"По мамі складено протокол за те, що не виконує свої обов'язки. Вчора з мамою знову розмовляв... Квартира дуже брудна, умов ніяких немає, Електрика відключена, а мама ходить знову в стані алкогольного сп'яніння", — зазначив Макарєєв.

У соцслужбі запевняють - жодного разу скарг на цю сім'ю не надходило

Про проблеми в сім'ї дізналися тільки зараз. І відразу вирішили забрати дитину. Дівчинка зараз перебуває на обстеженні в лікарні. Поки вирішуватимуть питання позбавлення батьківських прав - дитина перебуватиме в реабілітаційному центрі.

Тепер поліція з'ясовуватиме, як сталося, що мати з дівчинкою жили за однією адресою одинадцять років, а про проблеми стало відомо тільки зараз.

Як повідомляв головред, на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від 46-річного співмешканця своєї матері. Пологи пройшли ще місяць тому, проте про них стало відомо тільки зараз. Після народження немовля потрапило в реанімацію, а його мати захворіла на коронавірус.

Автор: Сергій Кущ
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новини Харкова дитина
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