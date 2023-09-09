Кисті та ока немає, але для війни придатний: в Сумській області розгорівся жорсткий скандал

У Сумській області ВЛК визнала обмежено придатним до служби чоловіка, який з дитинства має інвалідність 2 групи.

https://glavred.net/ukraine/kisti-i-glaza-net-no-dlya-voyny-goden-v-sumskoy-oblasti-razgorelsya-zhestkiy-skandal-10499338.html Посилання скопійоване

У Сумській області намагаються відправити на війну чоловіка без ока і пензля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook/Sasha Denisenko

У Сумській області на війну намагаються відправити місцевого жителя, який має інвалідність з самого дитинства. У нього немає кисті та ока. Однак під час проходження ВЛК його визнали обмежено придатним до служби. Подробиці історії Олександра Денисенка з Шостки розповів блогер Павло Поламарчук на своїй сторінці у Facebook.

Олександра викликали до військкомату, куди він прийшов з усіма необхідними документами і довідками, що підтверджують його інвалідність 2 групи. Однак Сумський обласний ТЦК і СП "тиском і введенням в оману" відправив чоловіка на ВЛК. Варто відзначити, що згідно із законодавством, Олександру повинні були надати відстрочку і не мобілізувати.

"Воєнкоми йому сказали: "Ми не будемо дивитися на твої довідки, вони зараз нічого не значать" і "підеш в армію, у тебе буде легка робота"... Друзі, це пекло", - розповів блогер. відео дня

Після рішення ВЛК Олександр впав у повний відчай.

"Інвалід 2 групи з дитинства, особа з інвалідністю, без кисті (анатомічна культя) і з анатомічним пошкодженням ока, з генетичними вадами, з усією реальною документацією, внесеною в бази МСЕК і реєстри - всупереч абзацу четвертому 23 статті закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, замість надання законної відстрочки - буде мобілізований", - написав блогер.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати тільки "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

Водночас президент України Володимир Зеленський нещодавно заговорив про посилення мобілізації. Військове командування просить, щоб їм надали можливість мобілізувати більше людей. Однак Зеленський зазначив, що про це поки рано говорити.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.