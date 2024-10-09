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Як може закінчитися війна: генерал прокоментував невтішні сценарії

Марія Николишин
9 жовтня 2024, 15:31
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Ходжес звинуватив союзників у тому, що вони не роблять достатньо, аби перемогти.
Як може закінчитися війна: генерал прокоментував невтішні сценарії
Як може закінчитися війна в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

У ЗМІ часто роблять припущення, що війна в Україні матиме таке завершення, як конфлікти в минулому. Зокрема, згадуються приклади поділу Німеччини після Другої світової, поділу Кореї на Північну та Південну та фінський варіант. Колишній командувач військами США у Європі, генерал Бен Ходжес в інтерв'ю Наталії Мосейчук відповів, який із них найбільш ймовірний для нашої країни.

За його словами, жодне із цих порівнянь йому не подобається. Він вважає їх недоречними.

Він нагадав, що у випадку із поділом Німеччини та Кореї були десятки тисяч американських вояків та інших союзників, що мали залишатися та утримувати позиції між частинами розділених країн.

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"Я дуже сумніваюся, що американська адміністрація піде на таке розгортання сил. Я не думаю, що це корисні з цього погляду моделі, якщо ви не збираєтеся туди заводити такі великі війська", - підкреслив генерал.

Ходжес також висловив упевненість, що якщо Україну змусять віддати бодай щось, для Європи буде тільки зле.

На його думку, китайці від цього навчаться. Вони побачать, що Захід не має волі триматися і витримувати агресію проти суверенітету, людських прав, міжнародного права.

Крім того, Ходжес звинуватив союзників у тому, що вони не роблять достатньо, аби перемогти.

"Ми навіть не намагаємося зупинити експорт російських природного газу та нафти до Індії та Китаю. Якби ми справді поважно хотіли перемогти, ми б застосували весь економічний інструментарій", – підсумував генерал.

Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що війна в Україні може закінчитися протягом двох тижнів, якщо Захід припинить надавати підтримку Києву. Однак це призведе до досягнення цілей російського диктатора Володимира Путіна.

Екс-директор ЦРУ, генерал Девід Петреус заявив, що Україна показує сильні якості на полі бою, але події розгортаються не дуже добре. Заходу потрібно наростити підтримку української держави, щоб забезпечити її перемогу у війні з агресором Росією.

В той же час, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що мир в Україні можливий лише дипломатичним шляхом.

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