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Побили у п'яній бійці і залишили на землі помирати: у Житомирському селі помер 31-річний чоловік

11 августа 2021, 09:07

Компанія з кількох чоловіків у селі Мала Чернявка розпивала спиртне. Виникла словесна перепалка, конфлікт, бійка і 31-річного селянина забили до смерті.

Скорий
Швидка допомога / УНІАН

На Житомирщині застілля у селі Мала Чернявка закінчилося п'яною бійкою, яка призвела до смерті одного з учасників. Про це повідомили представники Національної поліції по Житомирській області.

До поліції від медиків надійшло повідомлення про екстрену госпіталізацію з вулиці села без свідомості невідомого чоловіка. Поліцейські встановили особу госпіталізованого. Ним виявився 31-річний житель цього ж населеного пункту, а знайшов його в несвідомому стані односелець, який вранці гнав худобу на випас. Чоловік, не приходячи до тями, наступного дня помер у лікарні.

Надалі поліцейські з'ясували, що напередодні ввечері компанія з кількох чоловіків розпивала спиртне. Між двома з них виник раптовий конфлікт нібито через смартфон. 28-річний чоловік, відстоюючи свою позицію в суперечці, завдав іншому кілька ударів, після чого той впав, втративши свідомість. Компанія залишила травмованого лежати на землі і розійшлися по домівках, оскільки було вже за північ.

Підозрюваний затриманий. Йому загрожує тюремний термін від 7 до 10 років.

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Нагадаємо, раніше на Рівненщині, в селі Біла Криниця, жінка поскаржилася синові на те, що вона не змогла дочекатися маршрутки. Побачивши водія цієї ж маршрутки в магазині, 26-річний місцевий житель вирішив з'ясувати питання. Однак водій відповів йому лайками.

Син жінки вдарив водія в обличчя, після чого він впав і був госпіталізований. Лікарі діагностували у нього черепно-мозкову травму з переломом основи черепа. Водій перебував у лікарні без свідомості і помер 21 червня.

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