Кулі "прошили" тіло наскрізь: дивовижний порятунок прикордонника у Вовчанську

Український прикордонник дивом вижив після влучання в нього декількох ворожих куль.

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Російська куля ледь не вбила прикордонника у Вовчанську / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ДПСУ

Українські військові відважно захищають наші землі по всій лінії фронту. Важкі бої тривають і у Вовчанську на Харківщині. Там російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції та стріляють в наших захисників. Одна з ворожих куль ледь не вбила українського прикордонника, його врятувало справжнє диво. Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

Боєць ДПСУ на псевдо "Тихон" знищував окупантів на північній околиці Вовчанська. Тоді тривав важкий ближній бій. Росіяни почали розстрілювати "Тихона". Декілька куль "прошили" його тіло, переламавши кістки обох ніг.

Одна з куль могла стати фатальною. Вона ледь не влучила у тулуб захисника. Чоловіка врятувало одне - посвідчення військовослужбовця. Саме воно затримало ворожу кулю.

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"Тихона" швидко евакуювали. У Держприкордонслужбі зазначають, що нині його життю нічого не загрожує.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті в Харківській області - останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відступили на Харківщині - у Генштабі розповіли подробиці. Українські військові були змушені відступити в районах Лук'янців і Вовчанська.

Також у ISW зазначали, що темп наступу РФ сповільнився - окупанти застосували нову тактику на Харківщині. Використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки.

Нагадаємо, у поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську. У Вовчанську тривають активні бої, ворог займає позиції на вулицях. Жителів міста закликали евакуюватися.

Також стало відомо, що РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині - у Генштабі ЗСУ назвали цифри.

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