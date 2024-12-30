IBuild 2024 — визначне досягнення року для Будівельної групи "Синергія"

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Грудень 2024 року став знаковим для одного із найбільших забудовників Києва та області. Будівельна група "Синергія" стала переможцем престижної премії будівельної галузі IBuild 2024. Просто так головна будівельна премія країни не вручається, лише за знакові досягнення.

Соціальна відповідальність як місія Будівельної групи "Синергія"

"Синергія" себе показала як соціально відповідальний бізнес. Вона продовжує будувати житло для українців, займається підтримкою вітчизняних виробників, реалізує концепцію безбар’єрності. Також на території "Синергія Сіті" відкритий великий спортивний майданчик "Спорт Сіті" з окремими зонами для тенісу, футболу, баскетболу.

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Окремо хочеться згадати допомогу ЗСУ, якою методично займається забудовник. Були закуплені дрони, авто, відкритий ветеранський простір в Ірпені. Усе це говорить про те, що "Синергія" існує для людей, розвивається і є достойною високої винагороди. Проте, це лише одна із номінацій, що стосується соціально відповідального бізнесу. "Синергія" також відзначена як забудовник флагманського житлового комплексу, де підтримується високий рівень життя, забезпечується інфраструктура навіть на фоні постійних обстрілів енергетики та робиться все, щоб мешканці жили як єдина родина.

"Синергія Сіті" — місце, де живуть щасливі українці

Досить смілива заява, проте із цим важко не погодитись. Адже на території цього ЖК в Ірпені є всі умови для того, щоб не пережити, а щасливо прожити кожну мить навіть у найскладніші часи. Тут зручно займатися спортом у спортивному містечку, де можна отримати майстер-клас у кращих тренерів. Тут можна знайомитись із сусідами, переглядаючи кінофільми просто неба. У ЖК "Синергія Сіті" щасливі маленькі українці грають на сучасному ігровому майданчику, а також око радують ошатні будинки із скатними дахами, яких у цьому році було здано 5 і точно у вказані терміни.

Поруч все, що треба: фітнес-клуб, салон краси, відділення Нової Пошти, аптека, незабаром також відкриється АТБ. Забудовник постарався, щоб кожен мешканець радів красивому тілу, вдалій зачісці, довгоочікуваній посилці, можливості купувати продукти, не виходячи за межі житлового комплексу. Тут безпечно, затишно, тихо, влітку прохолодно, а взимку навіть під час відключень світло і тепло.

Спільнота щасливих ірпінців росте! І вони раді побачити нові усміхнені обличчя власників просторих і світлих квартир.

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