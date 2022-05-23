Рашисти жорстоко розстріляли співробітника Запорізької АЕС: чоловіка намагаються врятувати медики

Рашисти розстріляли співробітника Запорізької АЕС / Колаж Главред

Російські окупанти нахабно увірвались у дім співробітника Запорізької АЕС та жорстоко розстріляли його з автоматичної зброї. Чоловіка із численними пораненнями госпіталізували, за його життя борються медики. Про це повідомляє Енергоатом.

Рашисти 23 травня намагалися вбити співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Нині чоловік перебуває у лікарні Енергодара з численними кульовими пораненнями.

"Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо. Потвори, які вчиняють злочини проти мирних людей, працівників ЗАЕС, повинні бути притягнуті до відповідальності. Україна переможе й усі винні будуть знайдені і покарані", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на Харківщині рашисти з танка обстріляли колону з мирними жителями. Під ворожий обстріл потрапили 5-6 автомобілів з цивільними і понад 20 людей загинули. Згодом українські військові знищили ворожий Т-90М з гранатомета "Карл Густав", який Україні передала Канада.

У Чернігівській області з могили зміг вибратись місцевий житель, якому окупанти вистрелили у голову. Після пострілу ворожі військові кинули його тіло зі зв'язаними руками у яму, де були ще його два брати. Вижити вдалося лише Миколі Куличенку - куля влучила у щоку та пройшла навиліт.

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