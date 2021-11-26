Долар дорожчає вже 5 днів поспіль та досяг психологічної позначки: що чекати українцям далі

Гривня вже п'ятий день падає до долара / УНІАН

Курс долара в Україні почав стрімко зростати - всього за кілька днів американська валюта подорожчала на 1 гривню.

Що чекати в найближчому майбутньому і як це відіб'ється на житті українців, розповіли в Сніданку з 1+1.

Якщо в середині листопада долар коштував понад 26 грн, то зараз це фактично 27 грн.

Долар дорожчає: в чому причина

Виявляється, є два фактори: економічний і психологічний. По-перше, українці почали скуповувати валюту на тлі новин про можливе загострення конфлікту з Росією.

читайте такожДолар по 60-100 гривень і загроза дефолту в Україні: експерти попередили про небезпечну ситуацію"Настрої ринку істотно посилені саме військовими ризиками, які, на жаль, підтверджуються відразу з офіційних джерел української влади, американської преси та російської сторони. Тиск відразу з трьох сторін призвів до високої паніки населення. Воно останні кілька днів вигрібає валюту з кас банків, банки не встигають довозити", – пояснив економіст Григорій Кукурудза.

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Курс гривні до долара - прогноз похмурий

На думку експерта, спрогнозувати курс долара в найближчий місяць складно. Люди провокують попит на валюту. Втім, дешевше у 2021 році вона, швидше за все, не буде. Вже на початку наступного року має стабільно затриматися на позначці від 27 до 27,5 грн.

Як подорожчання долара відіб'ється на цінах

На жаль, у вартості можуть додати паливо і продукти. Предмети побуту, речі, інші товари повинні залишитися без змін, тому що через локдаун магазинам і так не вистачає покупців.

"Можуть зрости ціни на найдешевші продукти в кошику, а також транспорт, прив'язаний до нафтопродуктів. На середньому класі, на преміум-класі не відіб'ється, тому що там пригнічений попит через локдаун", - вважає фахівець.

Курс долара та інших валют сьогодні

Національний банк України встановив курс гривні до іноземних валют на 26 листопада. Курс гривні до долара впав на 10 копійок – з 26,93 грн/$ до 27,03 грн/$. Щодо долара національна валюта України дешевшає п'ятий день поспіль.

До євро українська валюта теж впала - з30,17 грн/€ до 30,34 грн/€. Курс гривні до російського рубля знизився з 3,60 грн/10 руб. до 3,62 грн/10 руб.