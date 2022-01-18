Директор ЦРУ зустрівся з Зеленським під час таємного візиту в Україну – CNN

Директор ЦРУ таємно відвідав Україну і зустрівся з Зеленським, стверджують американські ЗМІ / УНІАН

Згідно з даними американських ЗМІ, директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс таємно відвідав Україну минулого тижня.

Про нібито здійснення таємної поїздки очільником ЦРУ повідомило CNN.

Американські журналісти стверджують, що в Україні Бернс зустрівся з президентом держави Володимиром Зеленським, а також із "колегами з розвідки". Зазначається, що вони говорили про ситуацію з Росією, поточні ризики і зусилля, спрямовані на деескалацію.

При цьому у виданні наголосили, що досі інформація про цей візит не була відома, адже у ЦРУ дотримуються політики не коментували і не оголошувати публічно інформацію про поїздки свого директора.

Раніше повідомлялося, що Центральне розвідувальне управління США займається підготовкою українських елітних підрозділів для відбиття російської агресії. Тренування проводяться на засекреченому об'єкті, розташованому на півдні країни, кажуть джерела.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 січня, зустрівся з делегацією американських сенаторів. Сторони обговорили, зокрема, безпекову ситуацію навколо України.

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