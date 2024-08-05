"Цікава ситуація на авіабазі "Оленья": Росія переміщує Ту-95М - OSINT

Аналітики повʼязують активність ворожої авіації з регулярними атаками на їхні аеродроми.

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На зараз невідомо, куди Росія перекидає Ту-95 / Колаж Главреда: скріншот відео РДК, Схеми, structure.mil.ru

Російські окупанти змінюють місця розміщення стратегічної авіації Ту-95МС. OSINT-спільнота Tracking пише про "цікаву ситуацію" на аеродромі "Оленья".

Куди саме відбувається переліт бомбардувальників - аналітикам невідомо.

"Цікава ситуація відбувається на авіабазі "Оленья" із Ту-95МС. Кількість бортів Ту-95МС майже кожного дня змінюється. Куди саме відбувається переліт - наразі невідомо, будемо уточнювати", - ідеться у повідомленні. відео дня

Найцікавіше те, що деякі борти Ту-95МС почали змінювати своє місце розташування там само, як на авіабазі "Енгельс-2", зауважують експерти.

OSINT-спільнота пояснює такі "рухи" авіації регулярними атаками на авіабазу.

Ту-95 - Росія завдає ударів по Україні

Росія регулярно бʼє по Україні, застосовуючи дальню стратегічну авіацію, зокрема Ту-95.

Україна неодноразово просила Америку про дозвіл завдати по аеродромам з "Тушками" ударів озброєнням США. Однак у Вашингтоні не думають, що це якось змінить хід бойових дій. Через що Україна почала бити по аеродромах далекобійними безпілотниками власного виробництва.

Як писав Главред, 27 липня у районі військового аеродрому "Дягілєво" пролунали вибухи. При тому, що відстань від Рязані до кордону з Україною становить близько 700 кілометрів.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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