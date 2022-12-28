Чого насправді добивається РФ, вимагаючи "денацифікації" і "демілітаризації" України – відповідь ISW

Росія ховає свої справжні цілі війни, прикриваючись вигаданими причинами.

В ISW пояснили, чого насправді добивається РФ вимагою "денацифікації" і "демілітаризації" України/ УНІАН

Країна-агресорка Росія після понад 10 місяців повномасштабної війни продовжує наполягати на "денацифікації" і "демілітаризації" України. При цьому в РФ нарікають на те, що Захід підтримує Україну у боротьбі з агресорами. Зокрема, нещодавно таку порцію абсурдних заяви видав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що за такими заявами російської сторони стоїть бажання Кремля підштовхнути міжнародне співтовариство до переговорів на умовах Москви.

Фахівці висловили думку, що за заявами щодо "демілітаризації" України насправді стоїть бажання Кремля позбавити нашу державу можливості протистояти подальшим атакам російських загарбників. У той же час вимоги щодо "денацифікації" рівносильні закликам до зміни влади в Україні.

Також аналітики нагадали, що Лавров наголошував, що РФ хоче військового врегулювання війни в Україні і досягнення Росією її початкових цілей. А російський диктатор Володимир Путін при цьому дуже розпливчасто говорив, нібито РФ "готова до переговорів". В ISW впевнені, що Путін насправді не бажає переговорів, тому навмисно говорить про них розпливчасто і не ставить конкретних умов.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач сил НАТО в Європі Джеймс Джонс зазначає, що країна-агресорка Росія уже програла війну проти України, проте визнавати цього вона не хоче. Остаточно завершити війну могли б Сполучені Штати, якби виконали три важливі кроки.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний 2023 рік має стати вирішальним у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України. Він додав, що українська влада повністю усвідомлює, з якими саме проблемами може зіткнутися і яких результатів потрібно досягти.

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