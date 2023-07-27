"Будуть гайки": Карась розповів, як втрата Запоріжжя вплине на події в Росії

Зараз тяжкість наступу на запорізькому напрямку компенсується тим, що російських окупантів битимемо в Криму, коли вони туди будуть бігти.

https://glavred.net/ukraine/budut-gayki-karas-rasskazal-kak-poterya-zaporozhya-povliyaet-na-sobytiya-v-rossii-10488697.html Посилання скопійоване

Євген Карась розповів, як втрата Запоріжжя вплине на події в РФ / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, УНІАН

Військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась розповів, як втрата Запорізького напрямку і Криму вплине на те, що відбувається в країні-агресорі РФ.

За словами Карася, зараз тяжкість наступу на запорізькому напрямку компенсується тим, що російських окупантів битимемо в Криму, коли вони туди будуть бігти.

"Вся логістика російських військ зараз тримається на одній опорі Кримського мосту. Тобто якщо підірвати одну опору під залізничним мостом, а оскільки її лагодять місяць, в таку гарячу пору означатиме для них "гайки". Логістика "лягає", автотранспортне сполучення було порушено. І те, що туди, як зараз кажуть, не пускають вантажівки – це вже катастрофа, тому що туди йшло дуже багато. І треба розуміти, що зараз їхня логістика йде з Кримського мосту, надходить через Сиваш, Чонгар. Далі йде на Новобогданівку, а з неї - в Токмак і далі на Волноваху. З Донецька потяги не можуть їхати, бо вугледарські бойові дії тривають за 5 км від залізничного сполучення", - розповів український військовий в інтерв'ю Главреду.

Військовий зазначив, що "якщо у Сиваші не буде моста, Новоданилівці та Токмаку – "гайки".

"До речі, Токмак - це напрямок від Оріхова, де наші війська просуваються. Тому рух присутній, і якщо ми зайдемо в Токмак, далі гілка логістики в бік Вугледара і Великої Новосілки буде відрізана. Тоді їм нічим буде постачати - хіба що по дорозі, машинами, але для них це буде катастрофою. Якщо ми переріжемо шлях до Новоданилівки, тобто якщо наступати в напрямку П'ятихаток і Оріхова, до Старомайорського та Нововасильївки. Біля Нововасилівки більш краща лінія оборони, але якщо ми спустимося на 5 кілометрів південніше, звільнимо там території та будемо добивати до Новоданилівки ствольною артилерією, поїзди просто будуть розбомблені.

Я вже не кажу про те, якщо Кримський міст буде розбитий. А якщо ще буде все в комплексі, тобто Кримський міст буде в ремонті, Сиваський буде в ремонті, то будуть "гайки", - сказав військовий.

Карась припускає, що за таких умов в армії РФ будуть втрати і паніка, а це дуже сильно вплине на настрої росіян щодо Путіна і Шойгу.

"Я вже не кажу про сам Крим – не думаю, що це буде в цьому році, скоріше в 2024 році. Але якщо не буде мосту, буде поромна переправа. А ми ж розуміємо, що це означає, коли росіяни будуть звідти тікати – це ж генерал ФСО буде вантажити туди свій Lexus. Йому кажуть - вези зараз поранених солдатиків, а він їм: солдатики потім. Вони всі б'ються, а потім в цей Lexus прилітає на цьому поромі прилітає ракета. Тобто буде мільйон смішних роликів, ми будемо зловтішатися, мстити їм за тяжкість наступу на Запоріжжя. А у них це, само собою, буде національна травма і тоді в РФ, думаю, спалахне. Тобто позитивний сценарій, що в 2024 році у них вже палахкотить, але пережити події виходу з Криму і на Запоріжжі – це точно", - резюмував Карась.

Дивіться інтерв'ю Євгена Карася Главреду:

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують контрнаступ і головний удар в даний час здійснюється на південному сході країни. Операція, в разі успіху, може зайняти від одного до трьох тижнів. При цьому інші сили ЗСУ залишаються в резерві. Про це пише New York Times з посиланням на двох представників Пентагону.

26 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У Старомайорському районі ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що підрозділи Збройних сил України 26 липня розпочали значну контрнаступальну операцію в західній частині Запорізької області в районі Работиного (за 10 км на південь від Оріхова). Сили оборони по всій видимості зуміли прорвати окремі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на північний схід від населеного пункту, при цьому просунувшись від нього на 2,5 км на схід.

Інші новини: