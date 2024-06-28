Буде готовий у цьому році: Зеленський заінтригував планом закінчення війни

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна сама вирішуватиме, коли почнуться переговори з країною-агресоркою Росією. Відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар у Києві.
"Авжеж, Україна буде вирішувати. Але, якщо б усе залежало тільки від України, ніякої війни не було би. На жаль, окупант - Росія, і Путін захотів війни. І поки що, він не хоче її закінчувати", - зауважив Зеленський.
За його словами, Україна виявила ініціативу і обрала дипломатичний шлях, бо є жертвою у війні.
"Саміт миру пройшов. Зараз ми працюємо над трьома детальними планами: енергетика, продовольча безпека і обміни (полонених та повернення дітей – ред.), і ці питання, я впевнений, що ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Усі інші пункти Формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами", - підкреслив Зеленський.
Він додав, що Україні дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу: "Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо".
В той же час, президент України розповів, що Росія, окрім сили нічого не розуміє, а окрім сильних - нікого не поважає.
Дивіться відео з пресконференції Зеленського:
"Це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році", - підсумував Зеленський.
Що відомо про Наташу Пірц Мусар?
Наташа Пірц Мусар (народилася 9 травня 1968 року) — словенська юристка, письменниця, колишня уповноважена з питань інформації, журналістка. Президентка Словенії з 22 грудня 2022 року, перша жінка на цій посаді. У минулому — президентка Червоного Хреста Словенії. Перемогла колишнього міністра закордонних справ Словенії Анже Логара, із яким вийшла до другого туру на президентських виборах у жовтні 2022 року. Найвідоміша своїми рішеннями та книжками про свободу інформації, юридичними висновками та гучними судовими справами, у яких представляла уродженку Словенії Меланію Трамп (дружину Дональда Трампа), політичну партію Соціал-демократів та інших відомих клієнтів, пише Вікіпедія.
Саміт миру у Швейцарії - відновлення миру в Україні
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна спільно з країнами-партнерами найближчими місяцями проводитиме роботу, щоб вийти на спільний шлях відновлення безпеки в межах пунктів формули миру Києва.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче прямих контактів із країною-агресором Росією на другому саміті миру. Однак допускається формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.
До того ж, відомо, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні.
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