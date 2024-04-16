Блекаут у Брянську: внаслідок пожежі знеструмлено військові об’єкти РФ - ГУР

Внаслідок знищення трансформатора в Брянській області РФ без електропостачання залишились об'єкти, які ворог використовує у війні проти України, вказують в ГУР.

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Внаслідок пожежі на підстанції у Брянську знеструмлено військові об’єкти РФ - ГУР / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

16 квітня унаслідок пожежі на підстанції у російському місті Брянськ було знеструмлено одразу декілька промислових та військових об'єктів. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт залишилися без електроживлення наступні об'єкти:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

"Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - наголосили в ГУР. відео дня

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Удари по території РФ - реакція країн-союзників

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 квітня СБУ здійснила атаку безпілотниками по радіолокаційній станції дальнього діапазону в Брянській області Росії.

Також, 10 квітня були оприлюднені супутникові знімки, на яких видно наслідки удару по 711-му авіаційному заводу в Борисоглєбську Воронезької області Росії. Цей завод спеціалізується на ремонті ракет, які російські окупанти використовують проти України.

Член Палати представників США від Демократичної партії Том Суоззі заявив, що Україна може завдавати ударів на території Росії. Він підкреслив, що диктатору Володимиру Путіну "слід дати відсіч".

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